Идеальные сырники без яиц: рецепт и полезный лайфхак от Леси Никитюк

27 мая 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Идеальные сырники без яиц: рецепт и полезный лайфхак от Леси Никитюк
Идеальные сырники без яиц: рецепт и полезный лайфхак от Леси Никитюк
пресс-служба Нового канала

Сырники – едва ли не самый распространенный вариант завтрака. Но они то разваливаются, то слишком «забитые», то кривые и некрасивые. А так хочется сделать сырники, как в ресторане.

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Ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, как готовит это блюдо. Чтобы сырники вышли идеальными, она пользуется несколькими секретами.

Мои сырники – без яйца вообще, но не разваливаются, – говорит Никитюк. – Они очень нежные и вкусные, если придерживаться всех пропорций по рецепту. Но есть еще и особая методика, как сделать их идеальной круглой формы. Берете деревянную дощечку, посыпаете мукой, формируете кусок теста в шарик, накрываете его стаканом, и крутите ним по доске, чтобы получился ровненький сырник. Да что тут говорить? Надо пробовать!

Ингредиенты:

  • 500 г творога;
  • 1 банан;
  • 2 ст. л. муки;
  • 1 ст. л. сахара,
  • кокосовое (или сливочное) масло.

Способ приготовления:

  1. Отжимаем творог, чтобы в нем не было лишней жидкости.
  2. Замешиваем тесто из творога, растертого банана, муки и сахара.
  3. Формируем сырники с помощью стакана и жарим до золотистой корочки. Советую использовать для жарки кокосовое масло. Но можно заменить его сливочным.

Напомним,

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