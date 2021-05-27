Идеальные сырники без яиц: рецепт и полезный лайфхак от Леси Никитюк
27 мая 2021 23:00
Идеальные сырники без яиц: рецепт и полезный лайфхак от Леси Никитюк
пресс-служба Нового канала
Сырники – едва ли не самый распространенный вариант завтрака. Но они то разваливаются, то слишком «забитые», то кривые и некрасивые. А так хочется сделать сырники, как в ресторане.
сырники вышли идеальными, она пользуется несколькими секретами.
Мои сырники – без яйца вообще, но не разваливаются, – говорит Никитюк. – Они очень нежные и вкусные, если придерживаться всех пропорций по рецепту. Но есть еще и особая методика, как сделать их идеальной круглой формы. Берете деревянную дощечку, посыпаете мукой, формируете кусок теста в шарик, накрываете его стаканом, и крутите ним по доске, чтобы получился ровненький сырник. Да что тут говорить? Надо пробовать!
Ингредиенты:
- 500 г творога;
- 1 банан;
- 2 ст. л. муки;
- 1 ст. л. сахара,
- кокосовое (или сливочное) масло.
Способ приготовления:
- Отжимаем творог, чтобы в нем не было лишней жидкости.
- Замешиваем тесто из творога, растертого банана, муки и сахара.
- Формируем сырники с помощью стакана и жарим до золотистой корочки. Советую использовать для жарки кокосовое масло. Но можно заменить его сливочным.
Напомним,