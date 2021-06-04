Рецепт пирога со спаржей от Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

4 июня 2021 02:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Рецепт пирога со спаржей от Шефа
Рецепт пирога со спаржей от Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба

Как быстро приготовить спаржу в слоеном тесте - рецептом делится Алекс Якутов.

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Пришло время насладиться сезоном спаржи сполна. Она полезна, а ее вкус бесподобен. Спаржа прекрасно дополнит ваши любимые завтраки или станет идеальной начинкой для пирога. Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов делится простым рецептом приготовления пирога со спаржей.

Ингредиенты для пирога:

  • 0,5 кг – слоеного теста
  • 1 кг – спаржи
  • 100 г – сыра пекорино
  • 2 веточки розмарина
  • 2 шт. – чеснока
  • 30 г – оливкового масла
  • Много свежей сезонной зелени – укроп, петрушка, лук
  • 1 шт. – желток

Ингредиенты для соуса бешамель:

  • 30 г – сливочного масла
  • 2 ст. л. – муки
  • 300 мл – молока
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. В небольшой кастрюле растопите масло и всыпьте муку. Влейте молоко и добавьте соль, перец. Постоянно помешивайте до загустения.
  2. Раскатайте тесто толщиной 10 мм до 20-30 см. В центр налейте соус бешамель.
  3. Оставьте край 1 см и смажьте его желтком. Так край пирога будет красивым и хрустящим.
  4. Промойте спаржу и обрежьте окончания ножек. Выложите ее в центр равномерно по всей длине.
  5. Сбрызните оливковым маслом.
  6. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
  7. Достаньте из духовки и посолите. Натрите сыр и посыпьте им пирог.
  8. Порвите руками зелень и посыпьте ею пирог.

pixabay.com

Напомним,

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