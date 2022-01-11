Курица с фасолью: простой рецепт от Алекса Якутова
11 января 2022 22:25
Курица с фасолью: простой рецепт от Алекса Якутова
Unsplash.com
Идеальный ленивый рецепт после праздников. Как дома быстро приготовить курицу с фасолью - рецептом поделился Алекс Якутов.
«На ножах» Алекса Якутова.
Шеф-повар Алекс Якутов / пресс-служба Нового канала
Ингредиенты:
- Курица – 1 тушка
- Консервированная фасоль – 1 банка
- Ливерная или кровяная колбаса – 1 палка
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Сливочное масло – 50 г
- Паприка – 1 ч. л.
- Чили – щепотка
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Фасоль промываем под проточной водой и оставляем в дуршлаге, чтобы лишняя влага стекла.
- Лук и чеснок мелко нарезаем. Морковь натираем на крупной терке. Отправляем все на сковороду обжариваться.
- Добавляем чайную ложку паприки, щепотку чили, немного сливочного масла. Продолжаем обжаривать.
- Отправляем на сковороду нарезанную ливерную или кровяную колбасу. Продолжаем обжаривать все вместе.
- Высыпаем на сковороду фасоль. Прожариваем. Доводим до вкуса любимыми специями. Можно добавить немного лимонной или апельсиновой цедры для аромата.
- Курицу солим, перчим, натираем паприкой и сливочным маслом.
- Внутрь тушки вкладываем обжаренную фасоль. Закрываем курицу зубочистками либо зашиваем ее.
- Отправляем тушку в духовку. Сначала жарим при высокой температуре, около 220 градусов примерно 30 минут. Но лучше отрегулировать по своей духовке, чтобы курица не пригорела. Когда птица поджарится, снижаем температуру до 150-160 градусов и оставляем в духовке еще на 30 минут.
- По прошествии часа можно доставать курицу и наслаждаться вкусным блюдом с печеночными нотками. Приятного аппетита!
Напомним,