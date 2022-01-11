Курица с фасолью: простой рецепт от Алекса Якутова

11 января 2022 22:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Курица с фасолью: простой рецепт от Алекса Якутова
Курица с фасолью: простой рецепт от Алекса Якутова
Unsplash.com

Идеальный ленивый рецепт после праздников. Как дома быстро приготовить курицу с фасолью - рецептом поделился Алекс Якутов.

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Новогодние праздники с многочисленными застольями и готовкой пролетели. Холодильник опустел, а стоять у плиты после кухонного марафона не хочется. Самое время приготовить ленивое блюдо – курицу с гарниром по авторскому рецепту от кулинарного гуру Нового канала, Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

Шеф-повар Алекс Якутов / пресс-служба Нового канала

Ингредиенты:

  • Курица – 1 тушка
  • Консервированная фасоль – 1 банка
  • Ливерная или кровяная колбаса – 1 палка
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Сливочное масло – 50 г
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Чили – щепотка
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Фасоль промываем под проточной водой и оставляем в дуршлаге, чтобы лишняя влага стекла.
  2. Лук и чеснок мелко нарезаем. Морковь натираем на крупной терке. Отправляем все на сковороду обжариваться.
  3. Добавляем чайную ложку паприки, щепотку чили, немного сливочного масла. Продолжаем обжаривать.
  4. Отправляем на сковороду нарезанную ливерную или кровяную колбасу. Продолжаем обжаривать все вместе.
  5. Высыпаем на сковороду фасоль. Прожариваем. Доводим до вкуса любимыми специями. Можно добавить немного лимонной или апельсиновой цедры для аромата.
  6. Курицу солим, перчим, натираем паприкой и сливочным маслом.
  7. Внутрь тушки вкладываем обжаренную фасоль. Закрываем курицу зубочистками либо зашиваем ее.
  8. Отправляем тушку в духовку. Сначала жарим при высокой температуре, около 220 градусов примерно 30 минут. Но лучше отрегулировать по своей духовке, чтобы курица не пригорела. Когда птица поджарится, снижаем температуру до 150-160 градусов и оставляем в духовке еще на 30 минут.
  9. По прошествии часа можно доставать курицу и наслаждаться вкусным блюдом с печеночными нотками. Приятного аппетита!

Напомним,

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