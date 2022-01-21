Рецепт класичного імбирного печива та імбирного капучино від Gorenje

PR 21 января 2022 15:36 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Рецепт класичного імбирного печива та імбирного капучино від Gorenje
Рецепт класичного імбирного печива та імбирного капучино від Gorenje
пресс-служба

Взимку завжди хочеться чого-небудь гаряченького та смачненького.

Пропонуємо рецепти імбирного печива та капучино.  

Класичне імбирне печиво

Інгредієнти:

  • 200 г борошна;
  • 100 г вершкового масла;
  • 100 г коричневого цукру;
  • 1 яйце;
  • 1 ст. л. рідкого меду;
  • 1 ½ ч. л. соди;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 2 ч. л. імбирного порошку;
  • 3-4 зірочки гвоздики;
  • насіння з кількох коробочок кардамону.

Рецепт класичного імбирного печива та імбирного капучино від Gorenje / пресс-служба

Приготування:

  1. Маслу попередньо дайте розм'якнути. Борошно просійте. Спеції подрібніть у ступці або в кавомолці.
  2. Масло з цукром розітріть за допомогою міксера до кремової текстури. Вибийте в неї яйце і введіть мед. Збийте міксером до консистенції пишного крему. 
  3. В окремій посудині змішайте спеції, борошно та соду. Додайте до масляно-медової маси та ретельно вимішайте міксером. 
  4. Тісто має вийти м’яким і липким. Розділіть його на 4 рівні частини, сформуйте з кожної кульку і загорніть у харчову плівку. Покладіть у холодильник на 2 години або в морозильну камеру на 20 хвилин. 
  5. Застеліть пергамент і щедро посипте борошном. Розкатайте на ньому кожну кульку тіста у формі пряника. Можете витиснути улюблену форму для печива. 
  6. Деко змастіть маслом і перекладіть на нього печиво догори пергаментом, який акуратно після цього зніміть. 
  7. Розігрійте духову шафу до 180°С та випікайте 10 хвилин. А краще оберіть автоматичну програму випікання печива – духова шафа Gorenje здатна сама приготувати понад 80 рецептів, що ідеально підходить для початківців. Потрібно лише вибрати тип страви та її вагу й натиснути кнопку: про час, температуру та роботу нагрівачів подбає духова шафа.

Впевнені, воно смакуватиме і вам, і вашій родині. Тоді при наступній випічці збільште  порції інгредієнтів, щоб спекти більше печива. Відповідно, збільште і кількість складників для імбирного капучино – рецепт розрахований на 1 порцію.  

Рецепт імбирного капучино

Інгредієнти:

  • молоко – 50 мл;
  • свіжий корінь імбиру;
  • мед – 1 ст. л.;
  • свіжозварена кава – 100 мл.

Рецепт класичного імбирного печива та імбирного капучино від Gorenje / пресс-служба

Приготування:

  1. В молоко натріть корінь імбиру – невеличкий шматок і доведіть до кипіння.
  2. Дати настоятися 5 хвилин, доведіть до кипіння ще раз.
  3. Процідіть, додайте мед і перемішайте.
  4. Приготуйте каву в автоматичній кавоварці та спіньте в ній молоко для капучино за допомогою функції Steam.
  5. Вилийте цю імбирну пухку хмарину в каву.

Цей напій не лише тонізує, а й підлікує горло.

Рецепт класичного імбирного печива та імбирного капучино від Gorenje / пресс-служба

Довідкова інформація:

Gorenje - великий виробник великої та дрібної побутової техніки, представлений у 90 країнах світу. Дизайн - частина філософії компанії. Компанія має 57 років досвіду в промисловому дизайні. 20 років успішної співпраці з дизайнерами зі світовим іменем: Pininfarina; Ora ïto, Карім Рашид; Старк. У 2020 році компанія відсвяткувала 70-річний ювілей. Понад 9000 співробітників у 5 найбільших виробничих компаніях у галузі гуртової торгівлі в Південно-Східній Європі. Gorenje отримує нагороду Red Dot протягом 10 років поспіль за чудовий інноваційний дизайн виробів.

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