Соленые коржики к кофе (рецепт)
Предлагаем вам рецепт очень простого в приготовлении и вкусного печенья. Весь его вкус раскрывается в сочетании с любимым напитком миллионов, с кофе!
Ингредиенты:
- Мука 8 ст. ложек,
- Сливочное масло 400 г.,
- Соль 1 ч. л.,
- Яйца - 6 шт.,
- Сметана 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. В просеянную через сито муку добавьте мягкое сливочное масло, соль, 5 яиц, сметану и замесите тесто.
Хорошо вымесите тесто руками в течение нескольких минут. Оно должно получиться тугим, но нежным.
Оптимально 1 см.
3. С помощью стакана или специальных форм для печенья вырежьте из теста печенье.
4. Выложите заготовки на пергаментный лист, смажьте их взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 20-25 минут, но при выпечке лучше ориентируйтесь на свою духовку и корректируйте время выпекания.
Приятного аппетита!
Напомним,