Соленые коржики к кофе (рецепт)

Предлагаем вам рецепт очень простого в приготовлении и вкусного печенья. Весь его вкус раскрывается в сочетании с любимым напитком миллионов, с кофе!

Ингредиенты:

Мука 8 ст. ложек,

Сливочное масло 400 г.,

Соль 1 ч. л.,

Яйца - 6 шт.,

Сметана 4 ст. л.

Способ приготовления:

Печенье подойдет тем, кто по утрам привык к чему-то ароматному, хрустящему и... Не сладкому. Минимум калорий, максимум вкуса!

1. В просеянную через сито муку добавьте мягкое сливочное масло, соль, 5 яиц, сметану и замесите тесто.

Хорошо вымесите тесто руками в течение нескольких минут. Оно должно получиться тугим, но нежным.

2. Теперь раскатайте тесто, пласт не должен превышать 1,5 сантиметра.

Оптимально 1 см.

3. С помощью стакана или специальных форм для печенья вырежьте из теста печенье.

4. Выложите заготовки на пергаментный лист, смажьте их взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 20-25 минут, но при выпечке лучше ориентируйтесь на свою духовку и корректируйте время выпекания.

Приятного аппетита!

Напомним,