Соленые коржики к кофе (рецепт)

19 января 2022 19:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Соленые коржики к кофе (рецепт)
Соленые коржики к кофе (рецепт)
pixabay.com

Предлагаем вам рецепт очень простого в приготовлении и вкусного печенья. Весь его вкус раскрывается в сочетании с любимым напитком миллионов, с кофе!

Читайте такжеКурица с фасолью: простой рецепт от Алекса Якутова
Печенье подойдет тем, кто по утрам привык к чему-то ароматному, хрустящему и... Не сладкому. Минимум калорий, максимум вкуса! 

Ингредиенты:

  • Мука 8 ст. ложек,
  • Сливочное масло 400 г.,
  • Соль 1 ч. л.,
  • Яйца - 6 шт.,
  • Сметана 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. В просеянную через сито муку добавьте мягкое сливочное масло, соль, 5 яиц, сметану и замесите тесто.

Хорошо вымесите тесто руками в течение нескольких минут. Оно должно получиться тугим, но нежным.

Читайте такжеБагата Кутя на Різдво за рецептом Володимира Ярославського
2. Теперь раскатайте тесто, пласт не должен превышать 1,5 сантиметра.

Оптимально 1 см.

3. С помощью стакана или специальных форм для печенья вырежьте из теста печенье.

4.  Выложите заготовки на пергаментный лист, смажьте их взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 20-25 минут, но при выпечке лучше ориентируйтесь на свою духовку и корректируйте время выпекания.

Приятного аппетита!

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

рецепты рецепт рецепты завтраков

Материалы по теме

Как вкусно приготовить филе индейки: сочная запеченная индюшка по рецепту Григория Германа
Еда и рецепты

Как вкусно приготовить филе индейки: сочная запеченная индюшка по рецепту Григория Германа
Салат на Старый Новый год и не только (рецепт)
Еда и рецепты

Салат на Старый Новый год и не только (рецепт)
Неми з картоплею та кількою в пряному маринаді
Еда и рецепты

Неми з картоплею та кількою в пряному маринадіPR
Алена Шоптенко рассказала, как вернуться в форму после праздников
Новости

Алена Шоптенко рассказала, как вернуться в форму после праздников

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK