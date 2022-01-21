Салат с морепродуктами за 15 минут (рецепт)

21 января 2022 16:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Салат с морепродуктами за 15 минут (рецепт)
Салат с морепродуктами за 15 минут (рецепт)
pixabay.com

Салат с морепродуктами станет закуской-изюминкой на праздничном столе.

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Салат с морепродуктами порадует вкусом даже гурманов. Для будней он, конечно, не очень подойдет, но станет прекрасным дополнением стола на годовщину, день рождения и любой другой семейный праздник. 

Ингредиенты:

  • Мидии в раковине - 1 кг или мидии очищенные - 300 г.,
  • Креветки в панцире - 2 стакана или креветки очищенные - 0,75 стакана,
  • Кальмары (тушки) - 3 шт.,
  • Чеснок - 1 зубок,
  • Зелень петрушки - 1 пучок,
  • Оливки без косточек - 1 стакан,
  • Масло оливковое - 0,3 стакана,
  • Сок лимонный - 2 ст. ложки,
  • Перец черный молотый - 0,3 ч. ложки,
  • Соль - 3 щепотки.

Способ приготовления:

1. Креветки отварить 3-5 минут, затем откинуть на дуршлаг. Если купили в панцире, то очистить.

2. Мидии также опустить в горячую воду и отварить в течение 5-6 минут, пока они не раскроются. Если моллюски были в раковинах, то нужно достать их оттуда. Замороженные кальмары разморозить, при необходимости почистить и нарезать кольцами. 

3. Разогреть на сковороде 1 ст. л оливкового масла, посолить и тушить мясо кальмара 1 минуту, затем выложить его на тарелку.

4. Оливки обсушить, мелко нарезать вместе с петрушкой.

5. Чеснок измельчить, смешать с лимонным соком, оливковым маслом, черным перцем и солью. Все это перемешать, соединить с оливками и петрушкой.

6. Смешать креветки и мидии с полученной массой. Тщательно перемешать и выложить горкой на кольца кальмаров. 

Приятного аппетита!

Напомним,

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