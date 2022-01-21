Салат с морепродуктами за 15 минут (рецепт)
Салат с морепродуктами станет закуской-изюминкой на праздничном столе.
Ингредиенты:
- Мидии в раковине - 1 кг или мидии очищенные - 300 г.,
- Креветки в панцире - 2 стакана или креветки очищенные - 0,75 стакана,
- Кальмары (тушки) - 3 шт.,
- Чеснок - 1 зубок,
- Зелень петрушки - 1 пучок,
- Оливки без косточек - 1 стакан,
- Масло оливковое - 0,3 стакана,
- Сок лимонный - 2 ст. ложки,
- Перец черный молотый - 0,3 ч. ложки,
- Соль - 3 щепотки.
Способ приготовления:
1. Креветки отварить 3-5 минут, затем откинуть на дуршлаг. Если купили в панцире, то очистить.
2. Мидии также опустить в горячую воду и отварить в течение 5-6 минут, пока они не раскроются. Если моллюски были в раковинах, то нужно достать их оттуда. Замороженные кальмары разморозить, при необходимости почистить и нарезать кольцами.
3. Разогреть на сковороде 1 ст. л оливкового масла, посолить и тушить мясо кальмара 1 минуту, затем выложить его на тарелку.
4. Оливки обсушить, мелко нарезать вместе с петрушкой.
5. Чеснок измельчить, смешать с лимонным соком, оливковым маслом, черным перцем и солью. Все это перемешать, соединить с оливками и петрушкой.
6. Смешать креветки и мидии с полученной массой. Тщательно перемешать и выложить горкой на кольца кальмаров.
Приятного аппетита!
Напомним,