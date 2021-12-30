Достойная замена оливье: слоеный салат с куриным филе, курагой и арахисом
Одни люди придерживаются традиций, а другие стараются привносить в жизнь что-то новое. Если на Новый год 2022 оливье уже не кажется вам самой интересной идеей, попробуйте заменить его слоеным салатом с филе!
Ингредиенты:
- Филе 300 г,
- Яйца 3 шт.
- Арахис соленый 60 г,
- Майонез 40 ст. ложки,
- Соль по вкусу,
- Петрушка по вкусу,
- Огурцы свежие 1 шт,
- Курага 100 г.
Способ приготовления:
1. Курагу моем и замачиваем в теплой воде на 10 минут. После чего воду сливаем, курагу обсушиваем бумажными салфетками.
2. Отварное куриное филе режем кубиками.
3. Яйца отвариваем, мелко нарезаем.
5. На тарелку укладываем слои в следующей последовательности: куриное филе, рубленая зелень, яйца, огурец. Слои промазываем майонезом.
Последним слоем выкладываем нарезанную соломкой курагу. Ее смазывать майонезом не нужно!
Приятного аппетита!
Напомним,