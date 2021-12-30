Достойная замена оливье: слоеный салат с куриным филе, курагой и арахисом

Достойная замена оливье: слоеный салат с куриным филе, курагой и арахисом

Одни люди придерживаются традиций, а другие стараются привносить в жизнь что-то новое. Если на Новый год 2022 оливье уже не кажется вам самой интересной идеей, попробуйте заменить его слоеным салатом с филе!

Ингредиенты:

Филе 300 г,

Яйца 3 шт.

Арахис соленый 60 г,

Майонез 40 ст. ложки,

Соль по вкусу,

Петрушка по вкусу,

Огурцы свежие 1 шт,

Курага 100 г.

Способ приготовления:

Салат интересен прежде всего сочетанием вкуса, курага добавляет сладости, арахис ощущается соленым, а свежие огурцы выступают изюминкой вкуса. Можно сервировать как порционно, так и на большом блюде.

1. Курагу моем и замачиваем в теплой воде на 10 минут. После чего воду сливаем, курагу обсушиваем бумажными салфетками.

2. Отварное куриное филе режем кубиками.

3. Яйца отвариваем, мелко нарезаем.

4. Свежий огурец моем, режем кубиками. Мелко рубим петрушку и зеленый лук.

5. На тарелку укладываем слои в следующей последовательности: куриное филе, рубленая зелень, яйца, огурец. Слои промазываем майонезом.

Последним слоем выкладываем нарезанную соломкой курагу. Ее смазывать майонезом не нужно!

Приятного аппетита!

Напомним,