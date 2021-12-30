Достойная замена оливье: слоеный салат с куриным филе, курагой и арахисом

30 декабря 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Достойная замена оливье: слоеный салат с куриным филе, курагой и арахисом
Достойная замена оливье: слоеный салат с куриным филе, курагой и арахисом
pixabay.com

Одни люди придерживаются традиций, а другие стараются привносить в жизнь что-то новое. Если на Новый год 2022 оливье уже не кажется вам самой интересной идеей, попробуйте заменить его слоеным салатом с филе!

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Салат интересен прежде всего сочетанием вкуса, курага добавляет сладости, арахис ощущается соленым, а свежие огурцы выступают изюминкой вкуса. Можно сервировать как порционно, так и на большом блюде.

Ингредиенты:

  • Филе 300 г,
  • Яйца 3 шт.
  • Арахис соленый 60 г,
  • Майонез 40 ст. ложки,
  • Соль по вкусу, 
  • Петрушка по вкусу, 
  • Огурцы свежие 1 шт,
  • Курага 100 г.

Способ приготовления:

1. Курагу моем и замачиваем в теплой воде на 10 минут. После чего воду сливаем, курагу обсушиваем бумажными салфетками.

2.  Отварное куриное филе режем кубиками.

3.  Яйца отвариваем, мелко нарезаем.

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4. Свежий огурец моем, режем кубиками. Мелко рубим петрушку и зеленый лук.

5. На тарелку укладываем слои в следующей последовательности: куриное филе, рубленая зелень, яйца, огурец. Слои промазываем майонезом.

Последним слоем выкладываем нарезанную соломкой курагу. Ее смазывать майонезом не нужно! 

Приятного аппетита!

Напомним, 

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