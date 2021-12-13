Тост із копченою кількою в олії та печеними перцями – рецепт

PR 13 декабря 2021 12:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Тост із копченою кількою в олії та печеними перцями – рецепт
Тост із копченою кількою в олії та печеними перцями - рецепт
пресс-служба

Baltic Premium Fish рекомендує! Риба – обов’язковий продукт збалансованого раціону, і це не потрібно доводити. Як і те, що максимально корисними є морські сорти, а найбільше – риба холодних морів.

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Найближче до нас – Балтійське море. Риба, що водиться в ньому, не тільки швидше потрапляє на український стіл завдяки порівняно короткому транспортуванню, а й відрізняється особливою поживністю та користю для здоров'я. Пропонуємо рецепт тосту з балтійською кількою від Ольги Мартиновської,  переможниці шоу «МастерШеф» та судді «МастерШеф. Професіонали», випускниці школи Le Cordon Bleu.

Інгредієнти:

⁃ 100 г копченої кільки в олії

⁃ 200 г маленьких кольорових солодких перців (або візьміть один великий солодкий перець)

 ⁃ Петрушка

 ⁃ Чіабата

Приготування:

Перчики запечіть на фользі в духовці за температури 180 °C 15 хв. Діставши з духовки загорніть їх  у фольгу на декілька хвилин – тоді шкірка легше зніматиметься. Очистіть перці від шкірки, додайте сіль та перець. Чіабату на гарячій сухій пательні підсмажте з одного боку. На хрустку сторону щедро  викладіть перчики, копчену кільку та полийте  олійкою, що лишилася в банці з-під риби.

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