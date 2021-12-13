Тост із копченою кількою в олії та печеними перцями – рецепт
Baltic Premium Fish рекомендує! Риба – обов’язковий продукт збалансованого раціону, і це не потрібно доводити. Як і те, що максимально корисними є морські сорти, а найбільше – риба холодних морів.
Інгредієнти:
⁃ 100 г копченої кільки в олії
⁃ 200 г маленьких кольорових солодких перців (або візьміть один великий солодкий перець)
⁃ Петрушка
⁃ Чіабата
Приготування:
Перчики запечіть на фользі в духовці за температури 180 °C 15 хв. Діставши з духовки загорніть їх у фольгу на декілька хвилин – тоді шкірка легше зніматиметься. Очистіть перці від шкірки, додайте сіль та перець. Чіабату на гарячій сухій пательні підсмажте з одного боку. На хрустку сторону щедро викладіть перчики, копчену кільку та полийте олійкою, що лишилася в банці з-під риби.
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