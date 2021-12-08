Гарбузовий крем-суп з копченою салакою – рецепт

PR 8 декабря 2021 10:50 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Гарбузовий крем-суп з копченою салакою – рецепт
Гарбузовий крем-суп з копченою салакою – рецепт
пресс-служба

Baltic Premium Fish рекомендує! Відома шеф-кухарка та суддя проєктів МастерШеф Ольга Мартиновська поділилася рецептом яскравого, ситного та корисного супчику. Саме те, щоб урізноманітнити меню у холодну пору року!

Для його приготування знадобиться взяти такі інгредієнти:

 ⁃ 100 г копченої салаки

 ⁃ 500 г очищеного гарбуза

 ⁃ 100 г цибулі

 ⁃ 100 г стебла селери

 ⁃ 100 г томатів у власному соку

 ⁃ 2 зубчики часнику

 ⁃ 1 гілочку чебрецю

 ⁃ 30 мл олії для смаження

Гарбуз солодкуватий і любить копченість в комбінації. Для приготування супу обсмажуємо  на олії в глибокій сковорідці нарізану цибулю та часник до золотавого кольору. Додаємо нарізане дрібними шматочками стебло селери, потім томати, гілочку чебрецю і гарбуз. Заливаємо водою так, щоб покрила овочі. Готуємо на середньому вогні 30-40 хв. Перебиваємо в блендері до однорідної маси, солимо та перчимо на свій смак. Філе копченої салаки додаємо просто в тарілку під час подачі. Смакуємо гарячим.

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