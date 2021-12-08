Гарбузовий крем-суп з копченою салакою – рецепт

Baltic Premium Fish рекомендує! Відома шеф-кухарка та суддя проєктів МастерШеф Ольга Мартиновська поділилася рецептом яскравого, ситного та корисного супчику. Саме те, щоб урізноманітнити меню у холодну пору року!

Для його приготування знадобиться взяти такі інгредієнти:

⁃ 100 г копченої салаки

⁃ 500 г очищеного гарбуза

⁃ 100 г цибулі

⁃ 100 г стебла селери

⁃ 100 г томатів у власному соку

⁃ 2 зубчики часнику

⁃ 1 гілочку чебрецю

⁃ 30 мл олії для смаження

Гарбуз солодкуватий і любить копченість в комбінації. Для приготування супу обсмажуємо на олії в глибокій сковорідці нарізану цибулю та часник до золотавого кольору. Додаємо нарізане дрібними шматочками стебло селери, потім томати, гілочку чебрецю і гарбуз. Заливаємо водою так, щоб покрила овочі. Готуємо на середньому вогні 30-40 хв. Перебиваємо в блендері до однорідної маси, солимо та перчимо на свій смак. Філе копченої салаки додаємо просто в тарілку під час подачі. Смакуємо гарячим.

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