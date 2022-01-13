Как вкусно приготовить филе индейки: сочная запеченная индюшка по рецепту Григория Германа
13 января 2022 22:10
Как вкусно приготовить филе индейки: сочная запеченная индюшка по рецепту Григория Германа
instagram.com/german_greg_tv
Простой рецепт, как приготовить индюшиное филе, чтобы оно оставалось сочным и вышло невероятно вкусным.
Ингредиенты для маринада на 500 г мяса:
- Вода – 300 мл.
- Соль – 20 г
- Шалфей – 0,5 ч.л.
- Розмарин – 0,5 ч.л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
- В кастрюлю поместить все ингредиенты и прокипятить в течении 3 минут.
- Разбавить смесь холодной водой (около 36 градусов). Залить готовым маринадом мясо и поставить в холодильник на 12 часов.
- Через 12 часов достать ароматное мясо и тщательно промокнуть бумажными полотенцами. Натереть филе острой горчицей и оставить «греться» до комнатной температуры.
- Разогреть сковороду с добавлением растительного масла и обжарить мясо по 2 минуты с каждой стороны. Тем временем разогреть духовку до 160 градусов, поставить противень, а сверху решетку, на которой будет готовиться мясо.
- Расчет времени запекания прост – 20 минут на 500 г филе. За 10 минут до готовности смазать филе смесью растительного масла, паприки и меда. Приятного аппетита!
Напомним,