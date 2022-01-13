Как вкусно приготовить филе индейки: сочная запеченная индюшка по рецепту Григория Германа

13 января 2022 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как вкусно приготовить филе индейки: сочная запеченная индюшка по рецепту Григория Германа
Как вкусно приготовить филе индейки: сочная запеченная индюшка по рецепту Григория Германа
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Простой рецепт, как приготовить индюшиное филе, чтобы оно оставалось сочным и вышло невероятно вкусным.

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Ведущий программы «Ранок з Україною» Григорий Герман рассказал, как приготовить обычное индюшиное филе так, чтобы оно стало вашим «коронным блюдом».

Ингредиенты для маринада на 500 г мяса:

  • Вода – 300 мл.
  • Соль – 20 г
  • Шалфей – 0,5 ч.л.
  • Розмарин – 0,5 ч.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю поместить все ингредиенты и прокипятить в течении 3 минут.
  2. Разбавить смесь холодной водой (около 36 градусов). Залить готовым маринадом мясо и поставить в холодильник на 12 часов.
  3. Через 12 часов достать ароматное мясо и тщательно промокнуть бумажными полотенцами. Натереть филе острой горчицей и оставить «греться» до комнатной температуры.
  4. Разогреть сковороду с добавлением растительного масла и обжарить мясо по 2 минуты с каждой стороны. Тем временем разогреть духовку до 160 градусов, поставить противень, а сверху решетку, на которой будет готовиться мясо.
  5. Расчет времени запекания прост – 20 минут на 500 г филе. За 10 минут до готовности смазать филе смесью растительного масла, паприки и меда. Приятного аппетита!

Напомним,

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