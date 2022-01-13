Неми з картоплею та кількою в пряному маринаді

PR 13 января 2022 09:36 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Неми з картоплею та кількою в пряному маринаді
Неми з картоплею та кількою в пряному маринаді
пресс-служба

Дуже смачна страва!

Ця страва за рецептом Ольги Мартиновської, переможниці шоу «МастерШеф» та судді «МастерШеф. Професіонали», нікого не залишить байдужим. Виходить смакота! Радимо спробувати приготувати:

Інгредієнти:

  • 2 листочки тіста «філо»
  • 1 яйце (для змащування)
  • 200 г картопляного пюре
  • 10 г зеленої цибулі
  • 100 г кільки в пряному маринаді
  • олія для фритюру

Приготування:

Тісто «філо» можна купити в супермаркеті у відділі заморожених продуктів. Покладіть його в холодильник або розморозьте  за кімнатної температури. Головне – не відкривайте пакування, адже тісто дуже швидко засихає і потім ламається. Підготуйте картопляне пюре – воно не має бути рідким, додайте до нього подрібнену зелену цибулю.

Неми з картоплею та кількою в пряному маринаді / пресс-служба

Тісто «філо» поріжте на смужки 15 см завдовжки і  7-8 см завширшки. На один край викладіть столову ложку пюре, а на нього – кільку в пряному маринаді.

Неми з картоплею та кількою в пряному маринаді / пресс-служба

Іншу частину тіста легенько змастіть яйцем. Тепер можна загортати неми рулетами.

Неми з картоплею та кількою в пряному маринаді / пресс-служба

Неми з картоплею та кількою в пряному маринаді / пресс-служба

Нагріваємо олію у фритюрі до температури 150-160⁰С. Смажимо неми до золотавого кольору – 1-2 хвилини. 

Неми з картоплею та кількою в пряному маринаді / пресс-служба

Соусом до таких немів може бути томатна сальса, соєвий соус, майонез із зеленню і часником або взагалі будь-який ваш улюблений.

Неми з картоплею та кількою в пряному маринаді / пресс-служба

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