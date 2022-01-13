Неми з картоплею та кількою в пряному маринаді
Дуже смачна страва!
Ця страва за рецептом Ольги Мартиновської, переможниці шоу «МастерШеф» та судді «МастерШеф. Професіонали», нікого не залишить байдужим. Виходить смакота! Радимо спробувати приготувати:
Інгредієнти:
- 2 листочки тіста «філо»
- 1 яйце (для змащування)
- 200 г картопляного пюре
- 10 г зеленої цибулі
- 100 г кільки в пряному маринаді
- олія для фритюру
Приготування:
Тісто «філо» можна купити в супермаркеті у відділі заморожених продуктів. Покладіть його в холодильник або розморозьте за кімнатної температури. Головне – не відкривайте пакування, адже тісто дуже швидко засихає і потім ламається. Підготуйте картопляне пюре – воно не має бути рідким, додайте до нього подрібнену зелену цибулю.
Тісто «філо» поріжте на смужки 15 см завдовжки і 7-8 см завширшки. На один край викладіть столову ложку пюре, а на нього – кільку в пряному маринаді.
Іншу частину тіста легенько змастіть яйцем. Тепер можна загортати неми рулетами.
Нагріваємо олію у фритюрі до температури 150-160⁰С. Смажимо неми до золотавого кольору – 1-2 хвилини.
Соусом до таких немів може бути томатна сальса, соєвий соус, майонез із зеленню і часником або взагалі будь-який ваш улюблений.