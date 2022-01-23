Бургер из баранины от Шефа Алекса Якутова - рецепт

23 января 2022 21:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Бургер из баранины от Шефа Алекса Якутова - рецепт
Бургер из баранины от Шефа Алекса Якутова
unsplash

Как приготовить быстро вкусный бургер дома? Без химии и других вредных добавок - бургеры по рецепту Алекса Якутова.

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Бургеры несправедливо относят к вредному фастфуду, ведь на самом деле это блюдо вкусное и питательное. Особенно если приготовить его дома самостоятельно, по рецепту Шефа и эксперта реалити «На ножах» (Новый канал) Алекса Якутова.

Ингредиенты на 1 бургер:

  • мясо (баранья лопатка) – 120 г
  • курдюк (жир хвостовой части некоторых пород овец, продается на рынке, где и баранина) – 40 г
  • соль, перец – щепотка
  • томат – 1 шт.
  • лук фиолетовый – половинка
  • зеленый лук – стебель
  • лук репчатый – 5 г
  • кинза – 5 г
  • маринованый халапеньо – 0,5 ч. л.
  • соус харисса (можно заменить соевым) – 0,5 ч. л
  • соус песто – 1 ст. л.
  • булочка для бургера – 1 шт.

Бургер из баранины от Шефа Алекса Якутова / пресс-служба Нового канала

Способ приготовления:

  1. Мясо с жиром перебейте в фарш. Посолите и поперчите. Добавьте маринованый халапеньо и соус харисса. За счет присутствия зиры и кориандра соус придаст котлете сочности и усилит ее вкус. Если хариссы нет, для яркости можете влить соевый соус. Также добавьте в фарш мелко нарезанные репчатый лук и кинзу. Вымесите.
  2. Теперь фарш нужно хорошенько отбить в миске. До такой степени, чтобы по итогу лип к рукам. После отбивания отправьте его в холодильник на 20 минут, чтобы мясо хорошо промариновалось.
  3. В это время нарежьте томат тонкими кружочками, фиолетовый лук – полукольцами, зеленый лук – мелко.
  4. Когда фарш промаринуется, достаньте его и выложите на пергамент. При помощи кольца или руками сформируйте котлету. Она должна выйти примерно 150 г, чтобы после прожарки мы получили около 110 г.
  5. Прогрейте сковороду без масла. Возьмите котлету на пергаменте и переверните на сковороду мясом вниз. Пергамент аккуратно снимите. Прожарьте котлету с двух сторон до корочки. Снимите со сковороды и дайте мясу отдохнуть на тарелке, пока лишний сок стечет.
  6. Поставьте чистую сковороду на средний огонь. В это время булку разрежьте пополам и смажьте внутреннюю часть сливочным маслом. Положите булку внутренней стороной на раскаленную сковороду. Прогрейте ее до золотистой корочки. Теперь она сможет удержать сок котлеты, не размокнуть и не развалиться.
  7. Соберите бургер. Сначала на булку положите томат, сверху – зеленый и фиолетовый лук, потом котлету. Верхнюю половинку булочки смажьте соусом песто и накройте котлету. Готово!

Напомним,

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