Важливо: пам'ятка на випадок ядерного удару

Просимо українців не панікувати, але розуміти: з таким ненормальним сусідом та під час війни знання алгоритму дій у випадку ядерного вибуху є доречним.

Одразу треба сказати, що розрахунки, наведені, нижче, є теоретичними, оскільки (на щастя) ніхто до сих пір не застосовував сучасну ядерну зброю у густонаселеному місті Європи.

Радіус ураження ядерної бомби. Якщо мова йде про тактичну боєголовку, то існує теорія, що з 90% ймовірністю загинуть люди, які будуть знаходитись від епіцентру на відстані до одного кілометра. Шанси вижити у людей на відстані від 3000 до 3500 кілометрів дорівнюють 50%. Далі відсоток збільшується.

Що необхідно робити одразу після ядерного удару?

Радіація буде поширюватися після вибуху не блискавично, особливо це важливо для людей, які знаходитимуться на відстані 10 кілометрів від епіцентру вибуху.

Вам потрібно буде якомога скоріше евакуюватися.

Наприклад, за 5 хвилин на власному авто ви зможете проїхати ще приблизно 8-12 кілометрів, що суттєво збільшить ваші шанси.

Як ви дізнаєтесь про ядерний удар?

Про це повідомлять по радіо, в інтернеті, також ви почуєте протяжний гул сирен. Після цього важливо слухати рекомендації і суворо виконувати, не піддаючись паніці, але діючи швидко. Скоріше за все, після вибуху електроніка накриється.

Де сховатися від ядерного вибуху?

Алгоритм дій такий же, як і під час повітряної тривоги. Але краще обирати укриття, що знаходяться під землею.

Станції метро закриються через 5 хвилин після оголошення тривоги.

Правило високо або низько. Підійдуть підвали багатоквартирних будинків, збудовані ще за часів СРСР, або станції (тунелі) метро. Якщо раптом вам не вдається знайти укриття під землею, піднімайтеся вище 10 поверху і знайдіть ізольоване приміщення без вікон, отвори заткніть ганчірками.

В квартирі ховатися потрібно у внутрішніх приміщеннях, у ванній, туалеті або у коморі.

За можливості візьміть у бомбосховище воду, ліхтар, радіо, сірники, продукти, аптечку.

Куди не потрібно бігти, якщо оголошена ядерна загроза.

Удар може бути спрямовано на урядові будівлі, торгові центри, вокзали, електростанції, військові бази та морські порти.

Сподіваємося, що ця інструкція ніколи не знадобиться українцям.

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