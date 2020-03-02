Від пацанки до панянки-4: участницы реалити прыгнули с моста

2 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницы реалити прыгнули с моста
Участницы реалити Від пацанки до панянки-4
пресс-служба Нового канала

Таким экстремальным способом героиням реалити Нового канала предложили сделать шаг в новую жизнь.

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Решиться на перемены всегда непросто, особенно если изменить нужно свою жизнь. Сначала бывает страшно, но потом наступает облегчение. Чтобы участницы «Від пацанки до панянки-4» поняли, как это, им предложили пройти следующее испытание – прыгнуть с моста.

На третьей неделе в Школе леди ученицы начали путь заживления душевных ран, – рассказывает заместитель директора Школы в реалити «Від пацанки до панянки» Екатерина Виноградова. – Но чтобы окончательно закрепить достижения, мы предложили девушкам экстремальным способом сделать шаг в новую жизнь. Ведь настоящая леди в критический момент умеет собраться и готова решительно шагать навстречу новым достижениям. Мы хотели, чтобы они запомнили этот момент, а главное – чувства, которые пережили.

Участница реалити Від пацанки до панянки-4 / пресс-служба Нового канала
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Испытания «пацанки» проходили на пешеходном мосту Киева под присмотром профессиональных инструкторов по роуп-джампингу.

Это задание нам дали для того, чтобы мы поняли, что можем все,
– объясняет участница реалити Нового канала Юлия #Бандитка Чигринец.

Как мы сделаем первый шаг здесь, – говорит еще одна «пацанка», Алина #Двезвезды Шевченко, – так мы можем сделать шаг в нормальную жизнь.

Участница реалити Від пацанки до панянки-4 / пресс-служба Нового канала
Ученицам Школы леди было нереально страшно – они долго решались на прыжки.

Эмоции накрывали меня с головой, – вспоминает «пацанка» Мария #Стрипуха Переселкина. – Я не знала – то ли заплакать, то ли погнать беса. А когда прыгнула, то это оказалось тоже не очень удобно. Давило крепление. Я кричала, чтобы поднимали, меня могло располовинить (смеется). В общем, никогда больше не прыгну.

Напомним, 

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