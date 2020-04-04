МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 6 выпуске от 04.04.2020

4 апреля 2020 22:35 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 6 выпуске от 04.04.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 6 выпуске от 04.04.2020
пресс-служба

4 апреля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».

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Сегодня участников шоу «МастерШеф. Профессионалы-2», которые надели черные фартуки, на битве слабых ждали коробки-секреты. А под ними оказались драники, рыба, фаршированный перец и капустняк. 

"Черным фартукам" нужно было приготовить из того же набора продуктов, которые пригодились для этой домашней стряпни, - 2 изысканных блюда высокой кухни. Смогли ли участники справиться с заданием и приготовить шедевр из простых продуктов?

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 6 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Юрий Побережник.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 6 выпуске от 04.04.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 11 апреля, в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA

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