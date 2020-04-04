МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 6 выпуске от 04.04.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 6 выпуске от 04.04.2020

4 апреля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».

Сегодня участников шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» , которые надели черные фартуки, на битве слабых ждали коробки-секреты. А под ними оказались драники, рыба, фаршированный перец и капустняк.

"Черным фартукам" нужно было приготовить из того же набора продуктов, которые пригодились для этой домашней стряпни, - 2 изысканных блюда высокой кухни. Смогли ли участники справиться с заданием и приготовить шедевр из простых продуктов?

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 6 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Юрий Побережник.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 6 выпуске от 04.04.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоусмотрите в следующую субботу, 11 апреля, в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте