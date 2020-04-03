МастерШеф. Профессионалы-2: из мяса профи могут приготовить даже десерт

Судьи «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ не раз говорили, что настоящие профи умеют работать с любыми продуктами.

Во втором сезоне одной из основных тематик конкурса являются те продукты, которые можно найти в простых украинских семьях. В шестом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участники найдут ингредиенты, хорошо знакомые тем, кто вырос в украинских селах.

Шефы поделятся на три команды, и каждой достанется по одной большой домашней птице: гусь, индейка или селезень. Огромные целые тушки будут со всеми внутренними органами и даже с перьями.

МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 6 от 04.04.2020 / пресс-служба канала СТБ

Участникам нужно приготовить как можно больше блюд, используя как можно больше частей птицы. Настоящим профи под силу переделать в изысканные шедевры даже непривлекательные органы!

- считает Эктор Хименес-Браво.

На работу шефам дано 2,5 часа. За это время птицу нужно разобрать, зачистить, замариновать, приготовить и подать судьям блюда премиум-класса. Чем больше блюд, тем лучше. И, естественно, нельзя забывать про внешний вид и вкус в тарелке.

МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 6 от 04.04.2020 / пресс-служба канала СТБ

Для кого домашняя птица станет роковой, увидим в субботу 4 апреля в 19:00 на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,