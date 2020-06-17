Популярная певица Карди Би взорвала Сеть обнаженным фото, показав огромное тату
Американская хип-хоп исполнительница Карди Би вновь заставила многомиллионную публику заговорить о себе.
В сториз звезда призналась, что тату делали не один час и все это время ей пришлось терпеть боль. Сложнее всего было, когда татуировщик работал в зоне ребер. Там у Карди наиболее чувствительная зона.
Результатом работы мастера Карди Би похвасталась в Сети. В подписи к публикации певица рассказала, что тату обновила и немного ее изменила, подтвердив свои слова фотоколлажом "до и после".
Итак, через десять лет я обновила свою татуировку с павлином,- написала в инстаграм Карди Би. - Всю неделю я мучилась от боли.
В комментариях фолловеры восхищались красотой тату и самой исполнительницы, а также гадали – есть все-таки нижнее белье на звезде или нет. Однако на лайки подписчики Карди Би не скупились, и фото за несколько часов набрало более 6 миллионов лайков.
Напомним,