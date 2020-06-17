Популярная певица Карди Би взорвала Сеть обнаженным фото, показав огромное тату

17 июня 2020 00:05 Юлия Крутиева
Популярная певица Карди Би взорвала Сеть обнаженным фото, показав огромное тату
Певица Карди Би
Fotobank / GettyImages

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би вновь заставила многомиллионную публику заговорить о себе.

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Популярная рэперша Белкалис Марленис Альманзар, более известная как Карди Би, опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографию, где продемонстрировала тату. Рисунок внушительного размера, располагается от самих ребер, захватывает часть спины и заканчивается практически возле колена.

В сториз звезда призналась, что тату делали не один час и все это время ей пришлось терпеть боль. Сложнее всего было, когда татуировщик работал в зоне ребер. Там у Карди наиболее чувствительная зона.

Результатом работы мастера Карди Би похвасталась в Сети. В подписи к публикации певица рассказала, что тату обновила и немного ее изменила, подтвердив свои слова фотоколлажом "до и после".

Карди Би показала тату до и после обновления / instagram.com/iamcardib

Итак, через десять лет я обновила свою татуировку с павлином,
- написала в инстаграм Карди Би. - Всю неделю я мучилась от боли.

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Однако поклонников артистки заинтересовало другое фото, где она запечатлена оголенной. В кадре знаменитость позирует лишь в бюстгальтере и босоножках.

В комментариях фолловеры восхищались красотой тату и самой исполнительницы, а также гадали – есть все-таки нижнее белье на звезде или нет. Однако на лайки подписчики Карди Би не скупились, и фото за несколько часов набрало более 6 миллионов лайков.

Певица Карди Би / instagram.com/iamcardib

Напомним, 

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