Телеканал 1+1 работает над новым развлекательным шоу известным во всем мире

30 июня 2020 15:35 Юлия Крутиева
Телеканал 1+1 работает над новым развлекательным шоу известным во всем мире
Телеканал 1+1 работает над новым развлекательным шоу известным во всем мире
пресс-служба канала 1+1

Телеканал 1+1 работает над новым звездным развлекательным шоу с рабочим названием Маскарад, которое является адаптацией румынского формата Mysteries in the spotlight.

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В шоу примут участие две звездные команды, которые будут соревноваться друг с другом, чтобы угадать, кто из известных личностей скрывается под маскарадным костюмом. Звездные команды не только будут пытаться угадать как можно больше участников, но и соревноваться между собой в конкурсах, завоевывая право первыми назвать имя участника в фантастическом костюме и одержать победу в шоу.

В каждом эпизоде на сцену будут выходить 5 исполнителей в маскарадных костюмах, которые устроят настоящий перформанс, демонстрируя свои таланты. Их главная задача - замаскироваться настолько искусно, чтобы их не узнали звездные команды и зрители. В каждом эпизоде самый загадочный участник отправляется сразу в суперфинал, а участник, который хуже замаскировался, выбывает из проекта. Зрители вместе со звездными командами смогут угадать известную личность, которая скрывается за фантастическим образом. Победителем шоу станет одна из звездных команд.

Телеканал 1+1 работает над новым развлекательным шоу известным во всем мире / пресс-служба канала 1+1

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Румынский формат Mysteries in the spotlight был презентован в 2012 году и успешно адаптирован во многих европейских странах. Телеканал «1+1» приобрел формат у владельца, компании Antena TV Group.

Мы давно искали формат, который бы дополнил нашу линейку больших развлекательных шоу, рассматривали разные варианты, и остановились именно на румынской оригинальной истории «Mysteries in the spotlight». Здесь есть атмосфера праздника, карнавала и вау-эффект. А самое главное - особенностью этого формата является звездное соревнование, что, по нашему мнению, является ключевым элементом успеха (мы проверили эту формулу на «Голосі країни» и «Танцях з зірками»). Формат позволяет звездам быть максимально включенными и реализовать свои амбиции побеждать. Мы подобрали две чрезвычайно интересные команды, в которых друг против друга играют звезды с очень интересными историями взаимоотношений. Им есть что сказать друг другу, и за что утереть нос,
- говорит главный продюсер развлекательных программ «1+1» Ольга Слисаренко.

Телеканал 1+1 работает над новым развлекательным шоу известным во всем мире / пресс-служба канала 1+1

Над адаптацией шоу работает команда Big Entertainment Shows 1+1 Продакшн под руководством Владимира Завадюка.

Мы убеждены, что сильная экспертиза телеканала «1+1» и «1+1 Продакшн» в производстве крупных развлекательных проектов (это успешные сезоны «Голосу країни», включая инновационный диджитальный финал юбилейного сезона, обновленные «Танці з зірками», масштабные музыкальные шоу и др.), позволит создать новое яркое и зрелищное шоу, которое придется по вкусу нашим зрителям. «Mysteries in the spotlight» - достаточно интересный формат, в котором звездные соревнования сочетаются с яркими и порой неожиданными фантастическими элементами. Поэтому, традиционно, мы готовы удивлять зрителей сильным звездным составом участников и инновационными технологическими решениями,
- комментирует генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий.

Новое развлекательное шоу зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже этой осенью.

Напомним,

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