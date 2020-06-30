Телеканал 1+1 работает над новым развлекательным шоу известным во всем мире
Телеканал 1+1 работает над новым звездным развлекательным шоу с рабочим названием Маскарад, которое является адаптацией румынского формата Mysteries in the spotlight.
В каждом эпизоде на сцену будут выходить 5 исполнителей в маскарадных костюмах, которые устроят настоящий перформанс, демонстрируя свои таланты. Их главная задача - замаскироваться настолько искусно, чтобы их не узнали звездные команды и зрители. В каждом эпизоде самый загадочный участник отправляется сразу в суперфинал, а участник, который хуже замаскировался, выбывает из проекта. Зрители вместе со звездными командами смогут угадать известную личность, которая скрывается за фантастическим образом. Победителем шоу станет одна из звездных команд.
Мы давно искали формат, который бы дополнил нашу линейку больших развлекательных шоу, рассматривали разные варианты, и остановились именно на румынской оригинальной истории «Mysteries in the spotlight». Здесь есть атмосфера праздника, карнавала и вау-эффект. А самое главное - особенностью этого формата является звездное соревнование, что, по нашему мнению, является ключевым элементом успеха (мы проверили эту формулу на «Голосі країни» и «Танцях з зірками»). Формат позволяет звездам быть максимально включенными и реализовать свои амбиции побеждать. Мы подобрали две чрезвычайно интересные команды, в которых друг против друга играют звезды с очень интересными историями взаимоотношений. Им есть что сказать друг другу, и за что утереть нос,- говорит главный продюсер развлекательных программ «1+1» Ольга Слисаренко.
Над адаптацией шоу работает команда Big Entertainment Shows 1+1 Продакшн под руководством Владимира Завадюка.
Мы убеждены, что сильная экспертиза телеканала «1+1» и «1+1 Продакшн» в производстве крупных развлекательных проектов (это успешные сезоны «Голосу країни», включая инновационный диджитальный финал юбилейного сезона, обновленные «Танці з зірками», масштабные музыкальные шоу и др.), позволит создать новое яркое и зрелищное шоу, которое придется по вкусу нашим зрителям. «Mysteries in the spotlight» - достаточно интересный формат, в котором звездные соревнования сочетаются с яркими и порой неожиданными фантастическими элементами. Поэтому, традиционно, мы готовы удивлять зрителей сильным звездным составом участников и инновационными технологическими решениями,- комментирует генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий.
Новое развлекательное шоу зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже этой осенью.
Напомним,