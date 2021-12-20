Деньги сами плывут к ним: названа группа крови миллионеров

Носителям какой группы крови легче всего зарабатывать деньги? Давайте разбираться!

Если у вас первая группа крови , все не так уж и плохо. Ваш главный талант — это понимание цены денег. Не вы не станете их бездумно тратить, поэтому даже незначительными доходами распорядитесь рационально.

О, вы умеете копить! Поэтому от крупных покупок тоже не придется отказываться.

Носители второй группы крови те еще трудоголики, они много работают и много зарабатывают. Но... Увы, это нельзя назвать манной небесной, скорее, закономерной справедливостью от Вселенной.

Людей с третьей группой крови можно назвать счастливчиками.

Они не только способны много зарабатывать, не прилагая к этому особых усилий, удача и везения в финансовых вопросах — их постоянные спутники. Обладателям третьей группы крови везет в лотереях, также им смело можно участвовать в различных шоу с денежными призами — фортуна почти всегда на их стороне. Приятным бонусом для людей с третьей группой крови также может стать внеплановое наследство — их такой финансовый бонус буквально преследует.

Если у вас четвертый тип крови, то обязательно потребуйте у начальства за свою работу больше денег (или найдите более высокооплачиваемую должность), вы этого достойны!

Напомним,