Деньги сами плывут к ним: названа группа крови миллионеров

20 декабря 2021 17:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Деньги сами плывут к ним: названа группа крови миллионеров
День сами плывут к ним: названа группа крови миллионеров
pixabay.com

Носителям какой группы крови легче всего зарабатывать деньги? Давайте разбираться!

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Если у вас первая группа крови, все не так уж и плохо. Ваш главный талант — это понимание цены денег. Не вы не станете их бездумно тратить, поэтому даже незначительными доходами распорядитесь рационально.

О, вы умеете копить! Поэтому от крупных покупок тоже не придется отказываться. 

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Носители второй группы крови те еще трудоголики, они много работают и много зарабатывают. Но... Увы, это нельзя назвать манной небесной, скорее, закономерной справедливостью от Вселенной.

Людей с третьей группой крови можно назвать счастливчиками.

Они не только способны много зарабатывать, не прилагая к этому особых усилий, удача и везения в финансовых вопросах — их постоянные спутники. Обладателям третьей группы крови везет в лотереях, также им смело можно участвовать в различных шоу с денежными призами — фортуна почти всегда на их стороне. Приятным бонусом для людей с третьей группой крови также может стать внеплановое наследство — их такой финансовый бонус буквально преследует.

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Если у вас четвертый тип крови, то обязательно потребуйте у начальства за свою работу больше денег (или найдите более высокооплачиваемую должность), вы этого достойны!

Напомним,

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