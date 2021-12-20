Деньги сами плывут к ним: названа группа крови миллионеров
Носителям какой группы крови легче всего зарабатывать деньги? Давайте разбираться!
О, вы умеете копить! Поэтому от крупных покупок тоже не придется отказываться.
Людей с третьей группой крови можно назвать счастливчиками.
Они не только способны много зарабатывать, не прилагая к этому особых усилий, удача и везения в финансовых вопросах — их постоянные спутники. Обладателям третьей группы крови везет в лотереях, также им смело можно участвовать в различных шоу с денежными призами — фортуна почти всегда на их стороне. Приятным бонусом для людей с третьей группой крови также может стать внеплановое наследство — их такой финансовый бонус буквально преследует.
Напомним,