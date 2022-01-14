В Минздраве предупредили об опасности штамма омикрон

14 января 2022 19:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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В Минздраве предупредили об опасности штамма омикрон
В Минздраве предупредили об опасности штамма омикрон
pixabay.com

Новый штамм коронавируса омикрон уже стал причиной очередной волны заболеваемости по всему миру.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин предупредил украинцев, что омикрон имеет ряд особенностей, на которые нужно обратить внимание.

Во-первых, он очень быстро передается, поэтому заразиться, увы, может каждый. 

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Во-вторых, симптоматика омикрона максимально похожа на ОРВИ. В отличие от дельты, омикрон не имеет специфических симптомов. Это означает, что вычислить у себя омикрон и уйти в изоляцию человек может только после теста!

Но есть и хорошая новость, отметил Кузин, омикрон действительно переносится легче, чем дельта.

Люди переносят омикрон как ОРВИ, чаще всего жалуются на чихание. Распространены и такие симптомы как усталость, головная боль, боль в мышцах. Лишь в 25% случаев повышается температура. Только каждый 5 пациент ощутил потерю вкуса и обоняния.

Напомним,

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