Врач из ЮАР рассказала о новом симптоме штамма коронавируса Омикрон

Врач из ЮАР рассказала о новом симптоме штамма коронавируса Омикрон

Своим опытом лечения пациентов с Омикроном поделилась доктор Анжелика Кутзи, которая управляет частной клиникой в ​​Претории (ЮАР).

По словам Анжелики, у всех пациентов с Омикроном инфекция проявляется по-разному, но есть и один характерный симптом!

Есть как минимум один симптом, который раньше при коронавирусе не наблюдался, речь идет об учащенном сердцебиении. Также пациенты жалуются на повышенную усталость.

Примечательно, что штамм не проявляется классическими симптомами коронавируса — нет высокой температуры, кашля и даже потери обоняния.

Был случай, когда Омикрон мы обнаружили у ребенка шести лет. Он поступил с температурой и частым пульсом. Но через два дня ему стало лучше. Пока мы не видим, что симптомы этого штамма тяжелее.

Напомним,