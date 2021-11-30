Врач из ЮАР рассказала о новом симптоме штамма коронавируса Омикрон

30 ноября 2021 18:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Врач из ЮАР рассказала о новом симптоме штамма коронавируса Омикрон
Врач из ЮАР рассказала о новом симптоме штамма коронавируса Омикрон
pixabay.com

Своим опытом лечения пациентов с Омикроном поделилась доктор Анжелика Кутзи, которая управляет частной клиникой в ​​Претории (ЮАР).

По словам Анжелики, у всех пациентов с Омикроном  инфекция проявляется по-разному, но есть и один характерный симптом!

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Есть как минимум один симптом, который раньше при коронавирусе не наблюдался, речь идет об учащенном сердцебиении. Также пациенты жалуются на повышенную усталость.
Примечательно, что штамм не проявляется классическими симптомами коронавируса — нет высокой температуры, кашля и даже потери обоняния.

Был случай, когда Омикрон мы обнаружили у ребенка шести лет. Он поступил с температурой и частым пульсом. Но через два дня ему стало лучше. Пока мы не видим, что симптомы этого штамма тяжелее.

Напомним,

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