Как коронавирус нарушает свертываемость крови и почему это опасно для жизни

Как коронавирус нарушает свертываемость крови и почему это опасно для жизни

Важная информация о пост-ковидном синдроме!

Что коронавирус делает с кровеносными сосудами

Если COVID-19 переходит в тяжелую форму, то возникает пост-ковидный синдром, частым симптомом которого выступает нарушение свертываемости крови. Рассказываем в материале, как коронавирус влияет на кровеносную систему человека.

Возбудитель COVID-19 поражает кровеносные сосуды, это доказанный факт.

Чаще всего страдают люди старше 50 лет, у которых коронавирус приобрел тяжелую форму. Возбудитель способствует воспалению как артерий, так и вен. Поскольку сосуды изнутри покрывает эндотелий, то коронавирус поражает и его.

Когда инфекция делает свое грязное дело, сосуд становится буквально... дырявым. Кровь просачивается, но организм не бросает артерию на произвол судьбы и запускает механизм ремонта: к отверствию прибывают тромбоциты. Они собираются в сгустки и покрывают сосуд фибрином. Так возникает тромб.

Потом его растворяют особенные ферменты, чтобы не нарушился кровоток.

Но если организм поражен коронавирусом слишком сильно и глубоко, таким тромбов возникает слишком много, русло закупоривается. Если это происходит в легких, возникает дыхательная недостаточность.

Тромбы могут вызвать инсульт. Поэтому больным назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. Благодаря им в реанимациях удалось значительно снизить смертность пациентов с COVID-19.

Врачи предупреждают, что диагностировать проблемы с кровью может только специалист, а принимать такие препараты для профилактики крайне опасно.

Напомним,