Как коронавирус нарушает свертываемость крови и почему это опасно для жизни
Важная информация о пост-ковидном синдроме!
Что коронавирус делает с кровеносными сосудами
Возбудитель COVID-19 поражает кровеносные сосуды, это доказанный факт.
Чаще всего страдают люди старше 50 лет, у которых коронавирус приобрел тяжелую форму. Возбудитель способствует воспалению как артерий, так и вен. Поскольку сосуды изнутри покрывает эндотелий, то коронавирус поражает и его.
Когда инфекция делает свое грязное дело, сосуд становится буквально... дырявым. Кровь просачивается, но организм не бросает артерию на произвол судьбы и запускает механизм ремонта: к отверствию прибывают тромбоциты. Они собираются в сгустки и покрывают сосуд фибрином. Так возникает тромб.
Потом его растворяют особенные ферменты, чтобы не нарушился кровоток.
Тромбы могут вызвать инсульт. Поэтому больным назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. Благодаря им в реанимациях удалось значительно снизить смертность пациентов с COVID-19.
Врачи предупреждают, что диагностировать проблемы с кровью может только специалист, а принимать такие препараты для профилактики крайне опасно.
Напомним,