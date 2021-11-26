Как коронавирус нарушает свертываемость крови и почему это опасно для жизни

26 ноября 2021 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как коронавирус нарушает свертываемость крови и почему это опасно для жизни
Как коронавирус нарушает свертываемость крови и почему это опасно для жизни
pixabay.com

Важная информация о пост-ковидном синдроме!

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Если COVID-19 переходит в тяжелую форму, то возникает пост-ковидный синдром, частым симптомом которого выступает нарушение свертываемости крови. Рассказываем в материале, как коронавирус влияет на кровеносную систему человека.

Что коронавирус делает с кровеносными сосудами 

Возбудитель COVID-19 поражает кровеносные сосуды, это доказанный факт. 

Чаще всего страдают люди старше 50 лет, у которых коронавирус приобрел тяжелую форму. Возбудитель способствует воспалению как артерий, так и вен. Поскольку сосуды изнутри покрывает эндотелий, то коронавирус поражает и его.

Когда инфекция делает свое грязное дело, сосуд становится буквально... дырявым. Кровь просачивается, но организм не бросает артерию на произвол судьбы и запускает механизм ремонта: к отверствию прибывают тромбоциты. Они собираются в сгустки и покрывают сосуд фибрином. Так возникает тромб.

Потом его растворяют особенные ферменты, чтобы не нарушился кровоток.

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Но если организм поражен коронавирусом слишком сильно и глубоко, таким тромбов возникает слишком много, русло закупоривается. Если это происходит в легких, возникает дыхательная недостаточность. 

Тромбы могут вызвать инсульт. Поэтому больным назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. Благодаря им в реанимациях удалось значительно снизить смертность пациентов с COVID-19.

Врачи предупреждают, что диагностировать проблемы с кровью может только специалист, а принимать такие препараты для профилактики крайне опасно. 

Напомним,

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