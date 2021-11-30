Главное о штамме Омикрон

30 ноября 2021 09:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Главное о штамме Омикрон
Штамм коронавируса Омикрон: почему ученые паникуют
pixabay.com

В ЮАР обнаружен новый штамм коронавируса с мутациями, ему дали название омикрон и сразу же отнесли к группе вызывающих беспокойство.

Читайте такжеКак коронавирус нарушает свертываемость крови и почему это опасно для жизни
Штамм Омикрон (B.1.1.529) имеет значительно больше мутаций по сравнению с первоначальным вариантом вируса. Большинство мутаций приходятся на спайк-белок, с помощью которого вирус проникает в организм человека и закрепляется там.

Существующие вакцины в основном направлены на нейтрализацию спайк-белка.

Почему ученые опасаются нового штамма

Опасения связаны с тем, что в сравнении с оригинальным коронавирусом новый имеет сразу 32 изменения. Скорее всего, вирус обладает более высокой заразностью и способностью закрепляться в организме. Но пока непонятно, будет ли он менее чувствительным к иммунитету, сформированному вакцинами. 

Что делать украинцам

Мы не первый год живем во время пандемии коронавируса и прекрасно знаем, как себя защитить. Все, кто хотел, уже получили прививки против COVID, нужно продолжать носить маски, избегать лишних контактов. 

Помогут ли известные вакцины от Омикрона

Читайте такжеМедики назвали главную особенность штамма коронавируса Дельта+
Этот вопрос первый на повестке дня мирового сообщества. Опасность есть всегда, но пока не было ни одного варианта коронавируса, который бы не реагировал на вакцины.

Есть некоторые немного менее чувствительные, что не играет роли в эффективности вакцины.

Например, Дельта, уже хорошо изученная, чувствительна даже к вакцинам, которые были сделаны за год до ее появления. В любом случае на основе уже существующей вакцины гораздо проще создать ее разновидность под конкретный тип коронавируса, это не то же самое, что разрабатывать препарат с нуля.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье ученые коронавирус Коронавирус в Украине

Материалы по теме

Магнитные бури 29 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 29 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 28 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 28 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 27 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 27 ноября 2021 года в Украине
Как коронавирус нарушает свертываемость крови и почему это опасно для жизни
Наука и техника

Как коронавирус нарушает свертываемость крови и почему это опасно для жизни

Популярное на сайте

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK