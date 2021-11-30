Главное о штамме Омикрон

В ЮАР обнаружен новый штамм коронавируса с мутациями, ему дали название омикрон и сразу же отнесли к группе вызывающих беспокойство.

Штамм Омикрон (B.1.1.529) имеет значительно больше мутаций по сравнению с первоначальным вариантом вируса. Большинство мутаций приходятся на спайк-белок, с помощью которого вирус проникает в организм человека и закрепляется там.

Существующие вакцины в основном направлены на нейтрализацию спайк-белка.

Почему ученые опасаются нового штамма

Опасения связаны с тем, что в сравнении с оригинальным коронавирусом новый имеет сразу 32 изменения. Скорее всего, вирус обладает более высокой заразностью и способностью закрепляться в организме. Но пока непонятно, будет ли он менее чувствительным к иммунитету, сформированному вакцинами.

Что делать украинцам

Мы не первый год живем во время пандемии коронавируса и прекрасно знаем, как себя защитить. Все, кто хотел, уже получили прививки против COVID, нужно продолжать носить маски, избегать лишних контактов.

Помогут ли известные вакцины от Омикрона

Этот вопрос первый на повестке дня мирового сообщества. Опасность есть всегда, но пока не было ни одного варианта коронавируса, который бы не реагировал на вакцины.

Есть некоторые немного менее чувствительные, что не играет роли в эффективности вакцины.

Например, Дельта, уже хорошо изученная, чувствительна даже к вакцинам, которые были сделаны за год до ее появления. В любом случае на основе уже существующей вакцины гораздо проще создать ее разновидность под конкретный тип коронавируса, это не то же самое, что разрабатывать препарат с нуля.

Напомним,