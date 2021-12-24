Омикрон оказался гораздо менее опасным, чем Дельта: выводы ученых

Африканский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что штамм коронавируса под названием омикрон на 70-70% менее опасен, чем Дельта.

Медиков цитирует издание The Guardian.

Директор Центров Джон Нкенгасонг отметил, что уровень госпитализации в ЮАР значительно снизился после распространения штамма Омикрон . Не более 6% людей, подхвативших эту разновидность коронавируса, попадают в больницы.

Таким образом госпитализация снизилась максимально за все волны мутаций COVID-19.

Например, во время волны Дельты, около 15,6% людей, зараженных ею, оказывались в больницах.

Спустя месяц после появления штамма больницы ЮАР подтвердили, что в стране во время этой волны скончались 5,6%, от числа госпитализированных с COVID-19, тогда как во время предыдущих волн речь шла о 20%.

Напомним,