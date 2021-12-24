Омикрон оказался гораздо менее опасным, чем Дельта: выводы ученых

24 декабря 2021 17:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Омикрон оказался гораздо менее опасным, чем Дельта: выводы ученых
Омикрон оказался гораздо менее опасным, чем Дельта: выводы ученых
pixabay.com

Африканский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что штамм коронавируса под названием омикрон на 70-70% менее опасен, чем Дельта.

Медиков цитирует издание The Guardian. 

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Директор Центров Джон Нкенгасонг отметил, что уровень госпитализации в ЮАР значительно снизился после распространения штамма Омикрон. Не более 6% людей, подхвативших эту разновидность коронавируса, попадают в больницы. 

Таким образом госпитализация снизилась максимально за все волны мутаций COVID-19.

Например, во время волны Дельты, около 15,6% людей, зараженных ею, оказывались в больницах. 

Спустя месяц после появления штамма больницы ЮАР подтвердили, что в стране во время этой волны скончались 5,6%, от числа госпитализированных с COVID-19, тогда как во время предыдущих волн речь шла о 20%.

Напомним, 

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