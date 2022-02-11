Доктор Комаровский объяснил, можно ли принимать БАДы для лечения каких-либо болезней

11 февраля 2022 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Доктор Комаровский объяснил, можно ли принимать БАДы для лечения каких-либо болезней
Доктор Комаровский объяснил, можно ли принимать БАДы для лечения каких-либо болезней
pixabay.com

Многие люди, которые покупают и принимают БАДы, уверены, что с их помощью можно вылечить любую болезнь. Например, аллергию у ребенка. Доктор Комаровский объяснил, полезны ли БАДы.

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Правильный образ жизни порой диктует свои правила. Одни из нас стараются исключить из рациона вредные продукты и регулярно занимаются спортом. Другие уверены, что БАДы важны и нужны, если у вас есть хронические заболевания.

БАДы – это не лекарство, они не предназначены для лечения каких-либо болезней, – предупредил Евгений Комаровский в программе «Ранок з Україною». – Это добавки к пище, которые позволяют теоретически уменьшить вероятность развития того или иного заболевания. БАДы применяют для профилактики.

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По словам кандидата медицинских наук, если кто-то продает вам БАДы и уверяет, что они помогут вылечить болезнь, – это преступление и шарлатанство. К цивилизованной медицине это не имеет никакого отношения.

Особенно будьте внимательны в отношении ребенка. Например, если у него есть на что-либо аллергия, не нужно искать БАДы, чтобы решить проблему.

Лечение аллергии состоит в том, чтобы выявить аллерген, исключить его и воздействовать на организм, чтобы убрать последствия, – объяснил врач-педиатр в интервью для канала «Украина». – Никакие БАДы не могут повлиять на то, будет у ребенка аллергия или нет.

Поэтому для лечения приобретайте лекарства, которые прописал врач. А БАДы – только для профилактики.

Напомним,

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