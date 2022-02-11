Доктор Комаровский объяснил, можно ли принимать БАДы для лечения каких-либо болезней
Многие люди, которые покупают и принимают БАДы, уверены, что с их помощью можно вылечить любую болезнь. Например, аллергию у ребенка. Доктор Комаровский объяснил, полезны ли БАДы.
БАДы – это не лекарство, они не предназначены для лечения каких-либо болезней, – предупредил Евгений Комаровский в программе «Ранок з Україною». – Это добавки к пище, которые позволяют теоретически уменьшить вероятность развития того или иного заболевания. БАДы применяют для профилактики.
Особенно будьте внимательны в отношении ребенка. Например, если у него есть на что-либо аллергия, не нужно искать БАДы, чтобы решить проблему.
Лечение аллергии состоит в том, чтобы выявить аллерген, исключить его и воздействовать на организм, чтобы убрать последствия, – объяснил врач-педиатр в интервью для канала «Украина». – Никакие БАДы не могут повлиять на то, будет у ребенка аллергия или нет.
Поэтому для лечения приобретайте лекарства, которые прописал врач. А БАДы – только для профилактики.
Напомним,