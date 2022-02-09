Как понять, что вам не хватает витамина В1
В условиях пандемии терапия витаминами стала новым трендом.
Витамины и микроэлементы действительно существенно помогают организму (не только с вирусами бороться, но и полноценно функционировать каждый день).
Чем полезен тиамин? Он помогает расти и функционировать клеткам всего организма, оказывает влияние на быстрое заживление ран, принимает участие в синтезе витамина В3. Если вам не хватает данного вещества, то вскоре могут проявиться следующие симптомы:
1. Снижение массы тела.
2. Нарушения функции памяти.
3. Слабость мышц.
Дефицит витамина В1 наблюдается при частных стрессах, нарушенной всасываемости кишечнике, а также у людей, которые имеют вредные привычки, злоупотребляют алкоголем, курят. Внимательными стоит быть людям пожилого возраста, у них тиамин усваивается уже не так хорошо.
Напомним,