Как понять, что вам не хватает витамина В1

9 февраля 2022 19:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как понять, что вам не хватает витамина В1
Как понять, что вам не хватает витамина В1
pixabay.com

В условиях пандемии терапия витаминами стала новым трендом.

Витамины и микроэлементы действительно существенно помогают организму (не только с вирусами бороться, но и полноценно функционировать каждый день).

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Витамин В1 или тиамин является водорастворимым витамином, поэтому накапливаться в организме длительное время он не может. Необходимо каждый день получать немного витамина В1, если точнее, то 1,2 мг.  

Чем полезен тиамин? Он помогает расти и функционировать клеткам всего организма, оказывает влияние на быстрое заживление ран, принимает участие в синтезе витамина В3. Если вам не хватает данного вещества, то вскоре могут проявиться следующие симптомы:

1. Снижение массы тела.

2. Нарушения функции памяти.

3. Слабость мышц. 

Дефицит витамина В1 наблюдается при частных стрессах, нарушенной всасываемости кишечнике, а также у людей, которые имеют вредные привычки, злоупотребляют алкоголем, курят. Внимательными стоит быть людям пожилого возраста, у них тиамин усваивается уже не так хорошо. 

Напомним, 

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