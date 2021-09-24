ТОП-4 продукта с высоким содержанием витамина D

24 сентября 2021 12:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-4 продукта с высоким содержанием витамина D
ТОП-4 продукта с высоким содержанием витамина D
pixabay.com

В пасмурную осеннюю погоду украинцам следует озаботиться восполнением в организме витамина D.

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Получать витамин D можно из некоторых продуктов: особенно актуально это осенью, когда наступает период активного функционирования вирусов, а солнце не дает нам и микрограмма этого вещества. 

О продуктах с высоким содержанием витамина D изданию Express напомнила диетолог Дженна Хоуп.

Она порекомендовала включить в рацион осенью как минимум 4 продукта:

Рыба. Она должна быть жирной, подойдет лосось, скумбрия, сельдь или, например, сардины. К слову, эти разновидности рыбы являются не только хорошим поставщиком витамина D, но также жирных кислот омега-3

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Яйца. Необходимый нам витамин находится в высокой концентрации в желтках.

Грибы. Единственная встречающаяся в природе форма витамина D растительного происхождения. 

Обогащенные продукты. Есть еще одна небольшая уловка по насыщению организма витамином, ищите продукты, в которые искусственным путем добавлен витамин D. Их на рынке очень много, удобно совмещать полезное с приятным.

Напомним,

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