ТОП-4 продукта с высоким содержанием витамина D
В пасмурную осеннюю погоду украинцам следует озаботиться восполнением в организме витамина D.
О продуктах с высоким содержанием витамина D изданию Express напомнила диетолог Дженна Хоуп.
Она порекомендовала включить в рацион осенью как минимум 4 продукта:
Рыба. Она должна быть жирной, подойдет лосось, скумбрия, сельдь или, например, сардины. К слову, эти разновидности рыбы являются не только хорошим поставщиком витамина D, но также жирных кислот омега-3
Грибы. Единственная встречающаяся в природе форма витамина D растительного происхождения.
Обогащенные продукты. Есть еще одна небольшая уловка по насыщению организма витамином, ищите продукты, в которые искусственным путем добавлен витамин D. Их на рынке очень много, удобно совмещать полезное с приятным.
Напомним,