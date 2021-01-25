Знакомый каждому симптом связали с дефицитом витамина В12

25 января 2021 23:00 Алла Лысак
Знакомый каждому симптом связали с дефицитом витамина В12
Знакомый каждому симптом связали с дефицитом витамина В12
pixabay.com

Витамин В12 участвует во многих процессах в организме человека.

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Если его не хватает, то признаки дефицита могут быть самыми разными. Одни люди страдают от проблем со зрением, другие сталкиваются с дефицитом, а третьи видят, что состояние сердечно-сосудистой системы начало ухудшаться.

Все указанные выше симптомы дефицита В12 можно спутать с десятками разных заболеваний, поэтому и на диагностику может уйти много времени. Но есть состояние, которое знакомо многим, и указывает однозначно на то, что витамина в вашем организме недостаточно; речь идет о подергиваниях мышц.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в Neurology International, непроизвольные мышечные движения, которые человек не может взять под контроль, чаще всего возникают в связи со стрессами, тревожностью и эмоциональным выгоранием на фоне недостаточной концентрации В12. 

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Если нервные подергивания вы ощущаете более двух недель, то имеет смысл взять под контроль поступления витамина В12 в организм. Если не сделать этого сейчас, то со временем человек может заметить, что оттенок кожи стал желтоватым, во рту появились язвы, а в конечностях началось покалывание.

Узнать свою концентрацию витамина В12 можно с помощью анализа крови.

Напомним,

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