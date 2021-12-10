Витамин, который борется с повышенным давлением

Витамины положительно влияют на наш организм и предотвращают многие опасные состояния.

Ученые обнаружили связь между скачками давления и концентрацией одного из витаминов в организме человека. По информации американских исследователей, одним из факторов, провоцирующих гипертонию, следует назвать дефицит витамина D. Это доказано!

Ученые детально изучили множество историй болезней пациентов и пришли к выводу, что микроэлемент влияет на состояние сосудов, он не только снижает давление, но и риски инсульта и инфаркта в пожилом возрасте.

Влияние витамина не прямое, но оно существует. Имеет смысл назначать гипертоникам этот витамин.

Помните, что витамин D лишь частично синтезируется из солнечных лучей. Даже в солнечную погоду в летний день человек не может получить достаточно витамина из-за того, что лишь ограниченный спектр лучей генерирует мелатонин.

Напомним,