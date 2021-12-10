Витамин, который борется с повышенным давлением

10 декабря 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Витамин, который борется с повышенным давлением
Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует повышенное давление
pixabay.com

Витамины положительно влияют на наш организм и предотвращают многие опасные состояния.

Читайте такжеВитаминная бомба: овощной летний салат рецепт
Ученые обнаружили связь между скачками давления и концентрацией одного из витаминов в организме человека. По информации американских исследователей, одним из факторов, провоцирующих гипертонию, следует назвать дефицит витамина D. Это доказано!

Ученые детально изучили множество историй болезней пациентов и пришли к выводу, что микроэлемент влияет на состояние сосудов, он не только снижает давление, но и риски инсульта и инфаркта в пожилом возрасте.

Влияние витамина не прямое, но оно существует. Имеет смысл назначать гипертоникам этот витамин.

Читайте такжеЗнакомый каждому симптом связали с дефицитом витамина В12
Помните, что витамин D лишь частично синтезируется из солнечных лучей. Даже в солнечную погоду в летний день человек не может получить достаточно витамина из-за того, что лишь ограниченный спектр лучей генерирует мелатонин. 

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье витамины сигналы сердечного приступа

Материалы по теме

Доктор Комаровский рассказал о самой распространенной ошибке при вывихе
ЗОЖ

Доктор Комаровский рассказал о самой распространенной ошибке при вывихе
Магнитные бури 10 декабря 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 10 декабря 2021 года в Украине
Магнитные бури 9 декабря 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 9 декабря 2021 года в Украине
Магнитные бури 8 декабря 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 8 декабря 2021 года в Украине

Популярное на сайте

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство

Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство
Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK