Андрій Бєдняков зізнався, за які кошти зараз живе, та що йому допомагає не опускати руки

Ведучий проєкту «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков розповів про заощадження та подальшу кар’єру.

Українці стараються працювати на повну, щоб підтримувати економіку країни. Багатьом довелося змінити сферу діяльності та вчитися нового, оскільки звична професія стала не надто актуальною. А багато хто просто не може витримати морального напруження.

Я зараз не можу думати про кар’єру, на жаль. Тільки трішечки щось починаю робити, – говорить телеведучий Андрій Бєдняков. – Треба заробляти, бо кошти швидко йдуть на допомогу. Наприклад, усі ті гроші, які отримав за контракти, вже віддав. Зараз немає роботи взагалі, тож мусиш завжди думати, де і як заробити.

Ведучий Андрій Бєдняков

Зірка зізнається, що за шість місяців війни він не заробив майже нічого. Лише продав дві сторіс. Але ведучий проєкту «Де логіка?» (Новий канал) ні про що не шкодує, адже головне, що живий.

Чи зможу я далі жартувати? Зможу! Я й зараз жартую. Якби не жартував, то було б значно гірше, – зізнався він у YouTube-проєкті «Ходят Слухи». – Ми маємо жартувати, бо в цьому ми найкращі. І продовжуємо знаходити в собі сили, щоб підколювати (окупантів. – Прим. ред.), робити меми, ролики, TikTokи. Треба продовжувати так робити, щоб піднімати настрій. Я спілкуюся з хлопцями, які там (на передовій. – Прим. ред.), і вони кажуть, що це дуже важливо.

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