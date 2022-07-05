Jerry Heil розповіла, як під час війни переконала батька-м’ясника змінити професію

5 июля 2022 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Jerry Heil розповіла, як під час війни переконала батька-м’ясника змінити професію
Співачка Jerry Heil
instagram.com/thejerryheil

Співачка Jerry Heil, мабуть, найвідоміший веган в українському шоубізнесі.

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Співачка Jerry Heil не їсть м’яса, хоча її батьки роками займаються м’ясним бізнесом. У програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна» зірка поділилась, як їй вдалося вмовити батьків відмовитися від цієї справи.

З початком повномасштабної війни більшість українців відчули брак коштів. У певний момент гроші закінчилися й у батьків Jerry Heil, тому її тато-м’ясник вирішив їхати за свинями.

У мене серце стиснулося, бо зараз і так стільки вбивств. Зараз треба створювати енергію любові, робити тільки щось позитивне. А для мене вбивство тварин – це точно не про любов. Коли я можу допомогти, я б не хотіла, щоб мої батьки вбивали тварин. Я їм це пояснила і, на моє щастя, мама дуже швидко погодилась. Думаю, вона ще трішки повмовляла батька. У них складна фінансова ситуація і, ясна річ, їм треба якось заробляти гроші. Але ми домовилися, що я фінансово їм допомагатиму. Колись у мене в Інстаграм стояв статус, що я сироїдка із сім’ї м’ясників. Зараз, думаю, цей етап офіційно завершений, – зазначила Jerry Heil.

Співачка Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil

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Тепер, каже співачка, її тато працюватиме в шоубізнесі. На відкладені гроші вони з батьками придбали спеціальний автомобіль з розкладним ліжком, на якому зручно возити артистів на гастролі та концерти. 

Вже були перші замовлення, – розповідає дівчина. – Батько кілька разів возив мене на концерти і був дуже щасливий. Він і раніше працював водієм, а потім життя повернулося так, що вони з мамою почали займатися цим дуже важким м’ясним бізнесом. У тата неймовірний музичний смак! Я дуже люблю з ним їздити. Він музикант у душі, мій музичний продюсер, скажімо так, радник. Завжди влучно радить, що мені варто змінити в піснях. Тому я дуже щаслива, що йому вдалося таким чином до цієї сфери долучитися. Це моя особиста маленька перемога, адже мені вдалося зменшити кількість жорстокості у світі.

Нагадаємо, 

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