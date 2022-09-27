Пара на мільйон 1 сезон 4 випуск: хто покинув реаліті 26.09.2022

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 4 випуску від 26.09.2022

26 вересня на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 4 випуску від 26.09.2022 – читайте на сайті TV.UA.

Після чергового напруженого тижня на проєкті «Пара на мільйон» (Новий канал) під загрозою вильоту опинився Марк Куцевалов – він травмував ногу під час випробування на полігоні. Але фізичний стан все ж дозволив хлопцеві продовжити участь у реаліті, а суперники вирішили попрощатися з іншим учасником.

Йдеться про Гліба Репіча, який саме збирався на фінал премії «Global Teacher Prize». Це світова премія – аналог Нобелівської, але для викладачів. Хлопець потрапив до ТОП-10 найкращих вчителів України та мав поборотися за перше місце.

Я йшов на конкурс і розумів, що через реаліті не підготувався так, як міг би. І доведеться змагатися з дуже сильними конкурентами, це мене трохи турбувало, – зізнався Гліб.

Пара на мільйон: Гліб Репіч і Катерина Лисенко / Пресслужба Нового каналу

Поїздка хлопця мала тривати чотири дні, відповідно, цей час його партнерка Катерина Лисенко змушена була би проходити випробування сама.

Я розуміла, що майже тиждень боротьби ліг би на мене, але була готова, як і по життю, взяти все до своїх рук. Можливо, проходила б випробування ще й швидше та краще за інших, – зазначила учасниця реаліті Нового каналу.

Утім Катерина так і не змогла перевірити свої сили, адже саме проти пари Репіч–Лисенко і проголосували конкуренти.

Мені шкода Катю – вона дуже хотіла перемогти. Але, чесно кажучи, спільну мову з нею я так і не знайшов. Ми спілкуємося, але не можу сказати, що мені це цікаво. Наші інтереси не сходяться навіть близько, – сказав після прощання Гліб.

Пара на мільйон: Гліб Репіч і Катерина Лисенко / Пресслужба Нового каналу

За підсумками четвертого випуску, найбільше грошей – 60 тис. гривень – на рахунку Стелли Шаповалової та Віталія Калініченка. А імунітет цього тижня вибороли Владислав Москалюк і Валентина Мрачковська.

На проєкті склалася тенденція – вибувають саме ті пари, які минулого випуску мали імунітет. Чи продовжиться вона й надалі, побачимо в наступних випусках реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим по понеділках о 20:00 на Новому каналі!