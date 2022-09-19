Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, які зміни відбулися в її особистому житті після 24 лютого

19 сентября 2022 12:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, які зміни відбулися в її особистому житті після 24 лютого
Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха
instagram.com/vicky_mare

Учасниця проєкту Нового каналу «Супермодель по-українськи» Вікторія Маремуха розповіла про стосунки з чоловіком-французом під час війни.

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Одна з найяскравіших учасниць проєкту «Супермодель по-українськи», що показував Новий канал, Віка Маремуха (після одруження Беле. – Прим. ред.) нещодавно стала мамою маленького Люка. 

Відомо, що вони з чоловіком, французьким бізнесменом Луї, до народження сина мали незвичний формат стосунків – гостьовий шлюб. Та з початком війни й особливо з появою малюка відбулися зміни.

За час вагітності наш гостьовий шлюб перетворився на звичайний. Насамперед тому, що коли почалася війна, ми були разом у Таїланді й підтримували одне одного. Для нас обох цей період став складним, – розповіла Маре в YouTube-проєкті «Слава +». – Адже ми звикли мати власний простір. А тут разом в одній невеличкій готельній кімнаті. Хоча згодом знайшли двохповерховий номер, де в кожного була своя спальня. Періодично спали разом, періодично окремо. Було спекотно, в мене ще й животик. Також Луї допізна працює, а я рано лягаю. З часом ми пристосовувалися.

Вікторія Маремуха з чоловіком / instagram.com/vicky_mare

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Блогерка зізнається, що вони з Луї надзвичайно щасливі бути разом із новонародженим сином і насолоджуються кожною миттю. Щоправда, зміни в особистому житті через зміну формату їхніх стосунків відчутні.

Зникла романтика! – ділиться Вікторія. – Коли був гостьовий шлюб, то ми ходили на побачення, влаштовували різні цікаві сюрпризи одне одному. В цьому і є «прикол» такого формату стосункыв. Коли ви живете разом, то стаєте, швидше, як сусіди.

Вікторія Маремуха з чоловіком і сином / instagram.com/vicky_mare

Нагадаємо, 

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