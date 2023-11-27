Jerry Heil розповіла, яким чином обирає збори, на які відправляє кошти

За лаштунками шоу «Хто зверху?» артистка Jerry Heil розповіла про гучні донати.

Вже майже два роки Україна живе у стані повномасштабної війни. Ми, на жаль, звикли до сирен повітряної тривоги, роботи ППО, невтішних новин із фронту чи про прильоти по цивільних об’єктах. Також за цей час багато з українців здобули надважливу звичку щоденного чи щотижневого донату. Ми усвідомили, що сума неважлива. Головне – робити добрі справи й не зупинятися.

Та не всі благодійники афішують свої донати. Українська хітмейкерка Jerry Heil не погоджується з позицією «тихих донатів». Адже бачить у репостах та закликах підтримувати ЗСУ власним прикладом величезний плюс.

Донатити гучно – це твоя сума, помножена на величезну кількість тих, хто задонатить, бо ти надихнула! – ділиться думками артистка за лаштунками шоу «Хто зверху?» на Новому каналі. – Я завжди доначу за покликом серця: чи то попросять родичі на пікап, чи треба допомогти тваринам, чи переселенцям, чи військових протезувати. Зборів така кількість, що просто обирай і донать! Це приносить не лише величезну користь, а й приємні емоції.

Співачка Jerry Heil / Пресслужба Нового каналу

Jerry Heil ексклюзивно зізналася, що нещодавно отримала від мами повідомлення: її брат – на фронті.

Звісно, це не вперше, коли хтось із родичів йде служити. Проте в мене величезна родина, і з цією гілкою (родичі по мамі) ми близькі. Тому зараз усі разом збираємо їм на евакуаційну машину, – розповідає Яна. – Нещодавно про їхній підрозділ вийшло відео на телебаченні. Коли я побачила, то зрозуміла: це момент, коли ти усвідомлюєш, що війна підбирається близько до кожного. Тому ми повинні безперестанно донатити. Безперестанно говорити про це. І щодня прокидатися з думкою, що обираємо цю країну.

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