Jerry Heil розповіла, яким чином обирає збори, на які відправляє кошти
За лаштунками шоу «Хто зверху?» артистка Jerry Heil розповіла про гучні донати.
Та не всі благодійники афішують свої донати. Українська хітмейкерка Jerry Heil не погоджується з позицією «тихих донатів». Адже бачить у репостах та закликах підтримувати ЗСУ власним прикладом величезний плюс.
Донатити гучно – це твоя сума, помножена на величезну кількість тих, хто задонатить, бо ти надихнула! – ділиться думками артистка за лаштунками шоу «Хто зверху?» на Новому каналі. – Я завжди доначу за покликом серця: чи то попросять родичі на пікап, чи треба допомогти тваринам, чи переселенцям, чи військових протезувати. Зборів така кількість, що просто обирай і донать! Це приносить не лише величезну користь, а й приємні емоції.
Звісно, це не вперше, коли хтось із родичів йде служити. Проте в мене величезна родина, і з цією гілкою (родичі по мамі) ми близькі. Тому зараз усі разом збираємо їм на евакуаційну машину, – розповідає Яна. – Нещодавно про їхній підрозділ вийшло відео на телебаченні. Коли я побачила, то зрозуміла: це момент, коли ти усвідомлюєш, що війна підбирається близько до кожного. Тому ми повинні безперестанно донатити. Безперестанно говорити про це. І щодня прокидатися з думкою, що обираємо цю країну.
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