Наталка Денисенко розповіла про роль Мавки: «Не хотіли затверджувати» Ексклюзив Туренко Андрій

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Акторка Наталка Денисенко Пресслужба Нового каналу

Акторка Наталка Денисенко зізналася, що тричі їздила на кастинг, перш ніж її голос обрали для головної ролі.