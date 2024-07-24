Наталка Денисенко розповіла про роль Мавки: «Не хотіли затверджувати»

Ексклюзив 24 липня 2024 14:56 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Наталка Денисенко розповіла про роль Мавки: «Не хотіли затверджувати»
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Акторка Наталка Денисенко зізналася, що тричі їздила на кастинг, перш ніж її голос обрали для головної ролі.

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Тут оживають міфи та легенди, добро бореться зі злом, а тендітна лісова красуня намагається усіх врятувати. Український анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня», створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки, зачарував глядачів по всьому світу. А головна героїня Мавка заговорила голосом акторки серіалу «Зв’язок» (Новий канал) Наталки Денисенко. Щоправда, омріяну роль акторка отримала не одразу. 

Я така щаслива, що озвучила цей мультик. Мріяла про це, а мене не хотіли затверджувати. Шукали якусь зірку, хотіли, щоб це була відома співачка чи телеведуча, – розповіла Наталка Денисенко в YouTube-подкасті «Так історично склалося». – Але річ у тому, що дубляж – це дуже складна штука для тих, хто в цьому не працює. Навіть деякі актори не можуть дублювати мультики, адже там є свої фішки. Спершу мій голос затвердили на трейлер, який поїхав на кінофестиваль. Потім вони виклали його в себе в соцмережах, і мої підписники писали мені: «Ми впізнали ваш голос, Наталочко!» А я з сумом відповідала: «Так, але це тільки для трейлеру».

Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу

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Проте завдяки таланту та наполегливості Наталка все ж подарувала свій голос лісовій красуні Мавці. Але цей шлях не був легким. 

Коли «Мавка» от-от мала вийти в кінотеатрах, і її вже треба було озвучувати, мені зателефонували та запросили на кастинг. Потім режисерка повідомила, що творці мультика ще думають, затверджувати мене чи ні, – поділилася Наталка Денисенко. – Потім мені зателефонували вдруге, думаю собі: «От після цього кастингу вони точно зрозуміють, що Мавка – це я». Але ж ні, вони там когось іншого хотіли на цю роль. І лише з третього разу мене нарешті затвердили.

Нагадаємо, 

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Наталка Денисенко новини особисте життя зірок Новий канал Мавка. Лісова песня

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