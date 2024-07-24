Наталка Денисенко розповіла про роль Мавки: «Не хотіли затверджувати»
Ексклюзив 24 липня 2024 14:56
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу
Акторка Наталка Денисенко зізналася, що тричі їздила на кастинг, перш ніж її голос обрали для головної ролі.
Наталки Денисенко. Щоправда, омріяну роль акторка отримала не одразу.
Я така щаслива, що озвучила цей мультик. Мріяла про це, а мене не хотіли затверджувати. Шукали якусь зірку, хотіли, щоб це була відома співачка чи телеведуча, – розповіла Наталка Денисенко в YouTube-подкасті «Так історично склалося». – Але річ у тому, що дубляж – це дуже складна штука для тих, хто в цьому не працює. Навіть деякі актори не можуть дублювати мультики, адже там є свої фішки. Спершу мій голос затвердили на трейлер, який поїхав на кінофестиваль. Потім вони виклали його в себе в соцмережах, і мої підписники писали мені: «Ми впізнали ваш голос, Наталочко!» А я з сумом відповідала: «Так, але це тільки для трейлеру».
Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу
Коли «Мавка» от-от мала вийти в кінотеатрах, і її вже треба було озвучувати, мені зателефонували та запросили на кастинг. Потім режисерка повідомила, що творці мультика ще думають, затверджувати мене чи ні, – поділилася Наталка Денисенко. – Потім мені зателефонували вдруге, думаю собі: «От після цього кастингу вони точно зрозуміють, що Мавка – це я». Але ж ні, вони там когось іншого хотіли на цю роль. І лише з третього разу мене нарешті затвердили.
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