Тімур Мірошниченко розповів про свої обов’язкові ранкові ритуали

Що допомагає прокинутись Тімуру Мірошниченку?

Для переважної більшості українців нічні оповіщення повітряної тривоги та інколи навіть вибухи, на жаль, вже стали звичною справою. Вони обривають наш сон та змушують бігти в укриття. Усі ми зіткнулися з новою реальністю, і зірки українського шоу-бізнесу не стали виключенням. Тімур Мірошниченко, відомий телеведучий та батько вже чотирьох дітей, розсекретив, що допомагає йому зранку почуватися бадьорим і продуктивним.

Під час зйомок 13-го сезону шоу «Хто зверху?», яке вже у вересні покажуть глядачам, він розповів, як розпочинає день.

Я прокидаюся та йду в душ, але це за умови, що є світло, а, відповідно, й вода. Бо душ зранку – це для мене найголовніша історія. Якщо в душ не сходив, то весь день поламаний. І неважливо, скільки я поспав, – розповідає Тімур Мірошниченко. – Потім обов’язково дві кави, бо заводжуся тільки після другої. Я п’ю чорну без нічого: без цукру, без молока. І лише після другої починаю жити. Це не залежить від нічних обстрілів, поведінки дітей вночі чи ще якихось факторів, що можуть вплинути на сон. Просто мій організм вже звик до того, що коли в ньому з’являється дві кави, можна існувати далі.

Ведучий має доволі щільний графік, тому для відпочинку звик використовувати всі можливості.

Насправді, я ставлюся до сну дуже толерантно. Якщо він є – добре, якщо немає – ну що ж поробиш? – сміється Тімур Мірошниченко. – В принципі, не бачу в цьому проблеми, бо завжди можна доспати, що я й роблю. Якщо є перерва між зйомками чи заходами, умовно кажучи, десь півгодини, я лягаю і сплю.

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