Роман Міщеряков поділився спогадами про те, як у його житті з’явився спорт для мозку
Актор серіалу «Зв’язок» Роман Міщеряков розповів про захоплення шахами.
Зірка серіалу «Зв'язок», другий сезон якого вже восени побачать глядачі Нового каналу, є шанувальником цієї гри. Роман Міщеряков розповів, що його знайомство з шахами відбулося ще в дитинстві.
Так сталося, що коли я навчався у школі в початкових класах, у мене був предмет «шахи». Вчитель цікаво викладав, у класі була велика магнітна дошка з фігурами, він пропонував різні задачі, ми грали захоплюючі партії з годинниками. Все це мені подобалося та було цікаво, – згадує актор серіалу «Зв’язок» Роман Міщеряков. – Я робив успіхи, легко обігравав однолітків. Тому згодом став грати лише проти вчителя.
На шкільному турнірі я здобув друге місце За умовами змагань той, хто посяде перше, забирає кубок, а хто друге – миє клас. У вчителя були свої комбінації, – жартує Роман Міщеряков. – Зараз серед моїх знайомих є лише один друг, з яким інколи сідаємо за шахову дошку. Але він професійний гравець, тому ми змагаємось із захватом, але без інтриги. Також періодично граю в онлайн-шахи – для мене це своєрідна медитація, яка допомагає впорядкувати думки.
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