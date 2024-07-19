Роман Міщеряков поділився спогадами про те, як у його житті з’явився спорт для мозку

Актор серіалу «Зв’язок» Роман Міщеряков розповів про захоплення шахами.

Хтось вважає цей вид спорту інтелектуальним, для когось це гарна нагода продемонструвати гострий розум та неабияку пам’ять. Люди, які ним захоплюються, справжні аналітики та стратеги, адже щоб здобути перемогу, вони мають передбачити дії суперників і розрахувати всі можливі варіанти розвитку подій. 20 липня в усьому світі відзначають Міжнародний день шахів.

Зірка серіалу «Зв'язок», другий сезон якого вже восени побачать глядачі Нового каналу, є шанувальником цієї гри. Роман Міщеряков розповів, що його знайомство з шахами відбулося ще в дитинстві.

Так сталося, що коли я навчався у школі в початкових класах, у мене був предмет «шахи». Вчитель цікаво викладав, у класі була велика магнітна дошка з фігурами, він пропонував різні задачі, ми грали захоплюючі партії з годинниками. Все це мені подобалося та було цікаво, – згадує актор серіалу «Зв’язок» Роман Міщеряков. – Я робив успіхи, легко обігравав однолітків. Тому згодом став грати лише проти вчителя.

Ведучий Роман Міщеряков / Пресслужба Нового каналу

Суперник Романа, яким став шкільний вчитель, окрім хисту до викладання мав почуття гумору. Тому, відправивши актора на шаховий турнір, встановив свої правила.

На шкільному турнірі я здобув друге місце За умовами змагань той, хто посяде перше, забирає кубок, а хто друге – миє клас. У вчителя були свої комбінації, – жартує Роман Міщеряков. – Зараз серед моїх знайомих є лише один друг, з яким інколи сідаємо за шахову дошку. Але він професійний гравець, тому ми змагаємось із захватом, але без інтриги. Також періодично граю в онлайн-шахи – для мене це своєрідна медитація, яка допомагає впорядкувати думки.

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