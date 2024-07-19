Роман Міщеряков поділився спогадами про те, як у його житті з’явився спорт для мозку

19 липня 2024 10:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Роман Міщеряков поділився спогадами про те, як у його житті з’явився спорт для мозку
Ведучий Роман Міщеряков
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Зв’язок» Роман Міщеряков розповів про захоплення шахами.

Читайте такожОлександр Рудинський розкрив методи виховання маленького сина Петра
Хтось вважає цей вид спорту інтелектуальним, для когось це гарна нагода продемонструвати гострий розум та неабияку пам’ять. Люди, які ним захоплюються, справжні аналітики та стратеги, адже щоб здобути перемогу, вони мають передбачити дії суперників і розрахувати всі можливі варіанти розвитку подій. 20 липня в усьому світі відзначають Міжнародний день шахів. 

Зірка серіалу «Зв'язок», другий сезон якого вже восени побачать глядачі Нового каналу, є шанувальником цієї гри. Роман Міщеряков розповів, що його знайомство з шахами відбулося ще в дитинстві.

Так сталося, що коли я навчався у школі в початкових класах, у мене був предмет «шахи». Вчитель цікаво викладав, у класі була велика магнітна дошка з фігурами, він пропонував різні задачі, ми грали захоплюючі партії з годинниками. Все це мені подобалося та було цікаво, – згадує актор серіалу «Зв’язок» Роман Міщеряков. – Я робив успіхи, легко обігравав однолітків. Тому згодом став грати лише проти вчителя.

Ведучий Роман Міщеряков / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожФіма Константиновський розповів, чому не дозволяв собі жартувати
Суперник Романа, яким став шкільний вчитель, окрім хисту до викладання мав почуття гумору. Тому, відправивши актора на шаховий турнір, встановив свої правила. 

На шкільному турнірі я здобув друге місце За умовами змагань той, хто посяде перше, забирає кубок, а хто друге – миє клас. У вчителя були свої комбінації, – жартує Роман Міщеряков. – Зараз серед моїх знайомих є лише один друг, з яким інколи сідаємо за шахову дошку. Але він професійний гравець, тому ми змагаємось із захватом, але без інтриги. Також періодично граю в онлайн-шахи – для мене це своєрідна медитація, яка допомагає впорядкувати думки.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Роман Міщеряков Звязок серіал Звязок

Матеріали на тему

Фіма Константиновський розповів, чому не дозволяв собі жартувати
Новини

Фіма Константиновський розповів, чому не дозволяв собі жартувати
«Неймовірні дуети»: Оля Полякова стала наставницею талант-шоу
Новини

«Неймовірні дуети»: Оля Полякова стала наставницею талант-шоу
Олександр Рудинський розкрив методи виховання маленького сина Петра
Новини

Олександр Рудинський розкрив методи виховання маленького сина Петра
Зірки СТБ діляться порадами, як уберегти домашніх улюбленців від аномальної спеки
Корисні поради

Зірки СТБ діляться порадами, як уберегти домашніх улюбленців від аномальної спеки
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Григорій Решетник разом з дружиною Христиною зібрали 1 130 000 гривень для допомоги лікарні «Охматдит»

Григорій Решетник разом з дружиною Христиною зібрали 1 130 000 гривень для допомоги лікарні «Охматдит»
Як створити свій токен на Ethereum

Як створити свій токен на Ethereum
«Неймовірні дуети»: Оля Полякова стала наставницею талант-шоу

«Неймовірні дуети»: Оля Полякова стала наставницею талант-шоу
«Кохання на виживання» повертається: названо ім'я нової ведучої реаліті

«Кохання на виживання» повертається: названо ім'я нової ведучої реаліті

Популярне відео

Дарʼя Легейда: «Завжди знайдеться людина, яка в тебе буде кидати каміння»

Дарʼя Легейда: «Завжди знайдеться людина, яка в тебе буде кидати каміння»
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 22.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 22.06.2024)
Хто знає: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.06.2024)

Хто знає: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.06.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK