Фіма Константиновський розповів, чому не дозволяв собі жартувати Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Ведучий Фіма Константиновський Пресслужба Нового каналу

Ведучий Фіма Константиновський також пригадав, як після повномасштабного вторгнення підписники виміщали весь гнів під час прямих трансляцій в Instagram.