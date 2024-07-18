Фіма Константиновський розповів, чому не дозволяв собі жартувати
Ведучий Фіма Константиновський також пригадав, як після повномасштабного вторгнення підписники виміщали весь гнів під час прямих трансляцій в Instagram.
Ведучий квіз-шоу «Поле», капітан команди у «Хто знає?» на Новому каналі Фіма Константиновський пригадав, як на початку великої війни гумор ще й допомагав впоратися з агресією.
Чесно кажучи, я довго не дозволяв собі жартувати в публічному просторі. Після 24 лютого 2022 року в мене, як і в усіх, був шок. Згодом почав висміювати Регіну Тодоренко (телеведучу та співачку родом з Одеси, яка живе в Москві та мовчить про російсько-українську війну. – Прим. ред.) і помітив, що люди активно реагували на мої жарти. Тоді ж зрозумів, що гумор справді потрібний, – ділиться Фіма.
Підписники давали мені імена, я виписував їх на папірцях, потім витягав якийсь один з каструлі, показував на камеру, і тоді кожен охочий виміщав злість у коментарях, – пояснює ведучий. – Вже тоді ми усвідомили, що в нас усіх є спільний ворог. Тому цей варіант був точно кращим, ніж виміщати агресію одне на одному. Думаю, ці прямі ефіри були як сеанс психотерапії (усміхається).
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