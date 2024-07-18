Фіма Константиновський розповів, чому не дозволяв собі жартувати

18 липня 2024 11:31 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Фіма Константиновський розповів, чому не дозволяв собі жартувати
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Фіма Константиновський також пригадав, як після повномасштабного вторгнення підписники виміщали весь гнів під час прямих трансляцій в Instagram.

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Одним з важливих рятівників психіки є сміх. Адже це не лише про розваги! Гумор – класний спосіб вивільнення емоцій, у чому ми переконалися з початком великої війни. Жарти й меми про ворога об’єднують, позбавляють стресу та покращують моральний стан. Хоч хороше почуття гумору не вилікує всі недуги, однак вчені довели, що жарти покращують кровообіг, знижують артеріальний тиск, підіймають імунітет і навіть спалюють зайві калорії! 

Ведучий квіз-шоу «Поле», капітан команди у «Хто знає?» на Новому каналі Фіма Константиновський пригадав, як на початку великої війни гумор ще й допомагав впоратися з агресією. 

Чесно кажучи, я довго не дозволяв собі жартувати в публічному просторі. Після 24 лютого 2022 року в мене, як і в усіх, був шок. Згодом почав висміювати Регіну Тодоренко (телеведучу та співачку родом з Одеси, яка живе в Москві та мовчить про російсько-українську війну. – Прим. ред.) і помітив, що люди активно реагували на мої жарти. Тоді ж зрозумів, що гумор справді потрібний, – ділиться Фіма.

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

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Його першим проявом гумору став певний ритуал із назвою «русскій інфлюенсер, іди на…».

Підписники давали мені імена, я виписував їх на папірцях, потім витягав якийсь один з каструлі, показував на камеру, і тоді кожен охочий виміщав злість у коментарях, – пояснює ведучий. – Вже тоді ми усвідомили, що в нас усіх є спільний ворог. Тому цей варіант був точно кращим, ніж виміщати агресію одне на одному. Думаю, ці прямі ефіри були як сеанс психотерапії (усміхається).

Нагадаємо, 

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