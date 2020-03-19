Карантин во благо: 5 способов стать лучше за время изоляции

Карантин во благо: 5 способов стать лучше за время изоляции

Замдиректора Школы леди реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» Катерина Виноградова советует время, проведенное дома, не тратить впустую.

Для одних карантин – катастрофа. Для других – новые возможности. Освободившееся время можно провести с пользой. Как это сделать? Мы узнали у известного искусствоведа Катерины Виноградовой.

Подпишитесь на музеи и галереи

Благодаря цифровым технологиям можно увидеть известные экспонаты и любимые картины, не выходя из дома. Виртуальный тур по Сикстинской капелле, Лувру или Британскому музею в Лондоне не заменит живого посещения, но «освежит» карантин. Некоторые галереи и музеи предлагают аудиогид, дают возможность рассмотреть экспонат настолько детально, что так бы вы не смогли этого сделать вживую за ограждением.

Замдиректора Школы леди реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» Катерина Виноградова

Запишитесь на курсы

Мечтали научиться рисовать? Хотели освоить новую профессию? Запишитесь на онлайн-курсы прямо сегодня. Многие платформы из-за карантина на несколько недель открыли бесплатный доступ к обучению. Не упустите такую возможность.

Книги, кино, музыка

Банально? Только на первый взгляд. Искусство прекрасно отвлекает от паники. Часто увиденное и прочитанное помогает решить внутренние конфликты и ответить на волнующие в данный момент вопросы.

Начните вести дневник

Онлайн-блог или по старинке, вручную – это не имеет значения. Дневник – отличный способ познакомиться с собой поближе.

Займитесь фигурой

Скачайте комплекс упражнений для стройности тела, которые можно делать дома! Так вы не только будете поддерживать себя в форме, но и укрепите иммунитет.

Карантин на соцсети

Пока сидите дома, попробуйте не проводить все время в соцсетях. Хотя бы ради эксперимента! Там фейки и паника распространяются со скоростью лайка. Хотите узнать новости – отдайте предпочтение проверенным источникам, а не слухам.

А по понедельникам в 19:00 отвлекайтесь, смотря на Новом канале реалити «Від пацанки до панянки».