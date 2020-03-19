Испанцы креативно обходят карантин при помощи игрушек

19 марта 2020 11:30 Алла Лысак
Испанцы креативно обходят карантин при помощи игрушек
Испанцы креативно обходят карантин при помощи игрушек
pixabay.com

Испания живет в условиях жесткого карантина, выходить на улицу разрешено лишь в некоторых случаях, в том числе для выгула собак.

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Желание подышать свежим воздухом у некоторых испанцев до того сильное, что они придумывают разного рода хитрости!

Поскольку испанцам разрешили гулять с собаками даже в условиях строгого карантина (братья наши меньшие не являются переносчиками коронавируса), в стране появился новый бизнес!

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Хозяева собак предлагают своих любимцев в аренду для желающих погулять по улицам. Но еще более креативные испанцы решили, что гулять можно не только с живыми, но и с игрушечными собаками на поводке. 

Испанцы креативно обходят карантин при помощи игрушек / социальная сеть Facebook

Напомним,

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