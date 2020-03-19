Испанцы креативно обходят карантин при помощи игрушек
19 марта 2020 11:30
Алла Лысак
Испанцы креативно обходят карантин при помощи игрушек
pixabay.com
Испания живет в условиях жесткого карантина, выходить на улицу разрешено лишь в некоторых случаях, в том числе для выгула собак.
Желание подышать свежим воздухом у некоторых испанцев до того сильное, что они придумывают разного рода хитрости!
Поскольку испанцам разрешили гулять с собаками даже в условиях строгого карантина (братья наши меньшие не являются переносчиками коронавируса), в стране появился новый бизнес!
Хозяева собак предлагают своих любимцев в аренду для желающих погулять по улицам. Но еще более креативные испанцы решили, что гулять можно не только с живыми, но и с игрушечными собаками на поводке.
Испанцы креативно обходят карантин при помощи игрушек / социальная сеть Facebook
Напомним,