Коронавирус в Украине: чем можно заменить медицинскую маску, чтобы защитить лицо?

20 марта 2020 11:30 Алла Лысак
Коронавирус в Украине: чем можно заменить медицинскую маску, чтобы защитить лицо?
Коронавирус в Украине: чем можно заменить медицинскую маску, чтобы защитить лицо?

Как защититься от коронавируса, если вам не хватило медицинской маски?

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В Украине набирает обороты эпидемия коронавируса. К сожалению, новые инфицированные фиксируются каждый день, а количество умерших возросло до 3 человек.

По словам директора Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолога-инфекциониста Георгия Викулова, медицинская маска является профилактическим средством. 

Она должна быть у вас на лице во время выхода на улицу, чтобы предотвратить попадание на слизистую вирусных частичек.

Но если вам не хватило медицинской маски (а далеко не во всех городах Украины сейчас их можно приобрести), постарайтесь сделать ее самостоятельно.

Не паникуйте, помните, что бывают ситуации, когда маску приходится делать из подручных средств. Вам достаточно иметь только бинт. А если и его нет, то от кашляющих и чихающих прикройтесь шарфом.

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Повязку из бинта следует менять каждые два часа, пропитывать маски антисептиками можно по желанию, если есть такая возможность. 

Не забывайте о глазах, через них вирус может попасть в кровь. Носите имиджевые очки или линзы. 

Есть специальные медицинские очки, но подойдут о солнцезащитные.

Напомним,

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