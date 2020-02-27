Алина Гросу засветилась в объятиях известного бандита: без крови не обошлось
27 февраля 2020 19:00
Алина Гросу засветилась в объятиях известного бандита
пресс-служба
Начало 2020 года ознаменовалось премьерой для певицы и актрисы GROSU.
Алина Гросу работала над своим новым клипом “Арестован”. Основой для видео стала история любви двух американских грабителей Бонни и Клайда.Воплотить в жизнь культовых героев – это совместная идея Алины и актера театра и кино Романа Полянского, который сыграл главную мужскую роль. Поклонникам певицы Роман запомнился по трилогии “Дико Любила Вову” и клипу “Грязные танцы”. Он же стал режиссером и продюсером съемки.
Съемки клипа Алины Гросу / пресс-служба
Съемки клипа Алины Гросу / пресс-служба
Песня “Арестован” войдет в новый альбом певицы, выход которого запланирован на весну этого года.
Напомним,