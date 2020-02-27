Алина Гросу засветилась в объятиях известного бандита: без крови не обошлось

27 февраля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Алина Гросу засветилась в объятиях известного бандита: без крови не обошлось
Алина Гросу засветилась в объятиях известного бандита
пресс-служба

Начало 2020 года ознаменовалось премьерой для певицы и актрисы GROSU.

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В то время, пока коллеги по цеху выкладывали фотографии с отдыха, Алина Гросу работала над своим новым клипом “Арестован”. Основой для видео стала история любви двух американских грабителей Бонни и Клайда.

Съемки клипа Алины Гросу / пресс-служба
Воплотить в жизнь культовых героев – это совместная идея Алины и актера театра и кино Романа Полянского, который сыграл главную мужскую роль. Поклонникам певицы Роман запомнился по трилогии “Дико Любила Вову” и клипу “Грязные танцы”. Он же стал режиссером и продюсером съемки.

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Несмотря на то, что Бонни и Клайд ничего хорошего в своей жизни не сделали, их образ преступников был романтизирован и они стали символом настоящей любви – до последнего вздоха, – рассказала GROSU. – Мы с Ромой постарались перенести этот дух свободы и страсти в мой новый клип “Арестован”. Без крови не обошлось. 
Съемки клипа Алины Гросу / пресс-служба

Песня “Арестован” войдет в новый альбом певицы, выход которого запланирован на весну этого года.

Напомним,

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