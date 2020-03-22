MamaRika и Сергей Середа самостоятельно провели свадебную церемонию вместо индуса-регистратора
Не обошлось без конфузов на свадьбе певицы и шоумена.
Молодые люди с особым трепетом готовились к самому важному событию в жизни и продумывали все детали церемонии. На регистрацию их брака был пригашен колоритный мужчина, которого им порекомендовали, как профессионала своего дела. Однако оказалось, что он не разговаривает на английском.
Он очень понравился визуально. Нам сказали, что он такой дзенолов, йог. Также говорили, что он сертифицированный регистратор браков. Но он не знал ни английского, ни украинского. Единственное слово, которое он выучил – подарок, как божий дар. И он постоянно повторял: «Подарок, подарок, подарок»,– начала свой рассказ исполнительница.
Мужа артистки этот «Робинзон Крузо» начал откровенно раздражать, ведь общий язык им так и не удалось найти:
В то время, когда мы должны говорить клятвы друг другу, он стоял рядом и говорил: «Подарок, подарок». А я думаю: «Закрой рот».
Мы давали друг другу клятву, а он просто такой атрибут, который нам просто подавал кольца, благословил нас. Кстати, в конце еще оказалось, что он не житель Таиланда, а индус,– поделилась певица.
Напомним,