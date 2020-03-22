MamaRika и Сергей Середа самостоятельно провели свадебную церемонию вместо индуса-регистратора

22 марта 2020 16:00 Катерина Даниленко
MamaRika и Сергей Середа самостоятельно провели свадебную церемонию вместо индуса-регистратора
Певица MamaRika и ведущий Сергей Середа
социальная сеть Instagram

Не обошлось без конфузов на свадьбе певицы и шоумена.

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Украинская певица MamaRika и ее муж, ведущий Сергей Середа рассказали о забавном случае, который едва не испортил их свадьбу в Таиланде.

Молодые люди с особым трепетом готовились к самому важному событию в жизни и продумывали все детали церемонии. На регистрацию их брака был пригашен колоритный мужчина, которого им порекомендовали, как профессионала своего дела. Однако оказалось, что он не разговаривает на английском.

Он очень понравился визуально. Нам сказали, что он такой дзенолов, йог. Также говорили, что он сертифицированный регистратор браков. Но он не знал ни английского, ни украинского. Единственное слово, которое он выучил – подарок, как божий дар. И он постоянно повторял: «Подарок, подарок, подарок»,
– начала свой рассказ исполнительница.

Свадебная церемония певицы MamaRika и ведущего Сергея Середы / социальная сеть Instagram

Мужа артистки этот «Робинзон Крузо» начал откровенно раздражать, ведь общий язык им так и не удалось найти:

В то время, когда мы должны говорить клятвы друг другу, он стоял рядом и говорил: «Подарок, подарок». А я думаю: «Закрой рот».

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Сейчас влюбленные вспоминают этот конфуз с улыбкой на лице. Пара уверена, что это было смешно и романтично одновременно и никоим образом не повлияло на красивый обряд. А церемонию бракосочетания Настя и Сергей провели самостоятельно.

Мы давали друг другу клятву, а он просто такой атрибут, который нам просто подавал кольца, благословил нас. Кстати, в конце еще оказалось, что он не житель Таиланда, а индус,
– поделилась певица.

Напомним,

 

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