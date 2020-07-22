Украинская ведущая Анна Олицкая призналась, что прошла кастинг на шоу Холостяк

22 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Украинская ведущая Анна Олицкая призналась, что прошла кастинг на шоу Холостяк
Ведущая Анна Олицкая
пресс-служба

Анна Олицкая из тревел-проекта У кого больше? поделилась неожиданным признанием.

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Зрители Нового канала знают Анну Олицкую по проектам «Абзац!», «Тайный агент» и «Заробітчани», а уже осенью вы увидите ее в новом тревел-реалити «У кого больше?» Но послужной список Анны мог пополниться еще одним проектом – она хотела стать участницей романтического реалити «Холостяк».

В свое время я всерьез думала о том, чтоб принять участие в «Холостяке», – призналась ведущая Нового канала. – Даже прошла кастинг на один из сезонов. Прекрасно понимала, что это будет огромный плюс для моей карьеры, ведь на тот момент я была ведущей развлекательного шоу. Плюс, участие дает громкий хайп в соцсетях.

Ведущая Анна Олицкая / пресс-служба Нового канала

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Как бы это не было заманчиво, но участницей романтического реалити Олицкая все-таки не стала.

От участия в «Холостяке» я отказалась. Жалею ли я об этом упущенном шансе? Наверное, да. Мне очень интересно, как бы это повлияло на меня – на характер, ценности,
– добавила Анна.

Ведущая Анна Олицкая / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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