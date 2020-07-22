Украинская ведущая Анна Олицкая призналась, что прошла кастинг на шоу Холостяк
22 июля 2020 00:05
Ведущая Анна Олицкая
пресс-служба
Анна Олицкая из тревел-проекта У кого больше? поделилась неожиданным признанием.
Читайте такжеТанці з зірками-2020: звезда сериала Спіймати Кайдаша подтвердил свое участие в новом сезоне шоуЗрители Нового канала знают Анну Олицкую по проектам «Абзац!», «Тайный агент» и «Заробітчани», а уже осенью вы увидите ее в новом тревел-реалити «У кого больше?» Но послужной список Анны мог пополниться еще одним проектом – она хотела стать участницей романтического реалити «Холостяк».
В свое время я всерьез думала о том, чтоб принять участие в «Холостяке», – призналась ведущая Нового канала. – Даже прошла кастинг на один из сезонов. Прекрасно понимала, что это будет огромный плюс для моей карьеры, ведь на тот момент я была ведущей развлекательного шоу. Плюс, участие дает громкий хайп в соцсетях.
Ведущая Анна Олицкая / пресс-служба Нового канала
От участия в «Холостяке» я отказалась. Жалею ли я об этом упущенном шансе? Наверное, да. Мне очень интересно, как бы это повлияло на меня – на характер, ценности,– добавила Анна.
Ведущая Анна Олицкая / пресс-служба Нового канала
Напомним,