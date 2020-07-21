Танці з зірками-2020: звезда сериала Спіймати Кайдаша подтвердил свое участие в новом сезоне шоу

21 июля 2020 15:21 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: звезда сериала Спіймати Кайдаша подтвердил свое участие в новом сезоне шоу
Актер Тарас Цымбалюк
пресс-служба

К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта Танці з зірками присоединился украинский актер и исполнитель главной роли в фильме Черный ворон Тарас Цымбалюк.

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На своей странице в Instagram Тарас Цымбалюк опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от певицы и экс-участницы группы «Виа Гра» Санты Димопулос. Видеоролик актер снял дома, в нем на телефон Тараса приходит сообщение от Санты Димопулос.

В кадре он торопливо начинает собираться, чтобы сообщить об участии в шоу и передать эстафету своей коллеге - звезде сериала «Папик» и «Голосу країни» Дарье Петрожицкой.

Свое участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками» звезда «Черного ворона» Тарас Цымбалюк прокомментировал так:

Я считаю, что язык тела – это нечто глубокое, философское. Поэтому для меня «Танці з зірками» – настоящий вызов. Это шоу, которое объединяет миллионы украинцев, поэтому для меня честь принять участие в этом проекте.

Актер Тарас Цымбалюк / пресс-служба

Совсем скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов актриса Дарья Петрожицкая от своего коллеги, и увидят ли ее зрители на главном танцевальном паркете страны.

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Сейчас уже известны имена четырех звездных участников нового сезона «Танців з зірками». Олег Винник, партнершей которого стала Елена Шоптенко, Надежда Мейхер, Санта Димопулос и Тарас Цымбалюк будут бороться за желанный кубок победителей. Ранее в студии утреннего шоу «Сніданок з 1+1» открыли имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в четвертом сезоне обновленного шоу. Совсем скоро станут известны имена всех звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, следите за анонсами.

Актер Тарас Цымбалюк / пресс-служба

Традиционно в шоу участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе.
Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows «1+1 Продакшн».

Премьера нового четвертого сезона «Танців з зірками» состоится этой осенью на «1+1».

Напомним,

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