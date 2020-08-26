Ольга Сумская произвела фурор в Сети снимком в раздельном купальнике

Актриса Ольга Сумская под конец лета отправилась на отдых.

Сидеть в Киеве звезда не захотела. И наслаждаться теплым морем и нежиться на солнышке Ольга Сумская решила не в Украине, а за границей.

В качестве курорта для отдыха актриса выбрала Египет. В эту солнечную страну Сумская отправилась вместе со своим мужем Виталием Борисюком и младшей дочкой Аней.

Ольга Сумская с мужем и дочкой / instagram.com/olgasumska

На курорте Шарм-эль-Шейх Ольга встретила и свой день рождения. 22 августа ей исполнилось 54 года. В своем Инстаграм звезда также успела опубликовать несколько фото с семейного отдыха.

Само собой, не обошлось и без снимков в купальнике. Одним из самых пикантных оказалось фото, на котором Сумская позирует в желтом раздельном купальнике и парео такого же цвета.

Подписчики Ольги были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Невероятная», «Роскошная фигура», «Идеальные формы».

Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Напомним,