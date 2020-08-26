Ольга Сумская произвела фурор в Сети снимком в раздельном купальнике
26 августа 2020 13:55
Юлия Крутиева
Актриса Ольга Сумская под конец лета отправилась на отдых.
Сидеть в Киеве звезда не захотела. И наслаждаться теплым морем и нежиться на солнышке Ольга Сумская
решила не в Украине, а за границей.
В качестве курорта для отдыха актриса выбрала Египет. В эту солнечную страну Сумская отправилась вместе со своим мужем Виталием Борисюком и младшей дочкой Аней.
Ольга Сумская с мужем и дочкой / instagram.com/olgasumska
На курорте Шарм-эль-Шейх Ольга встретила и свой день рождения. 22 августа ей исполнилось 54 года. В своем Инстаграм звезда также успела опубликовать несколько фото с семейного отдыха.
Само собой, не обошлось и без снимков в купальнике. Одним из самых пикантных оказалось фото, на котором Сумская позирует в желтом раздельном купальнике и парео такого же цвета.
Подписчики Ольги были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Невероятная», «Роскошная фигура», «Идеальные формы».
Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska
Напомним,