Ольга Сумская произвела фурор в Сети снимком в раздельном купальнике

26 августа 2020 13:55 Юлия Крутиева
Ольга Сумская произвела фурор в Сети снимком в раздельном купальнике
Актриса Ольга Сумская
instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская под конец лета отправилась на отдых.

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Сидеть в Киеве звезда не захотела. И наслаждаться теплым морем и нежиться на солнышке Ольга Сумская решила не в Украине, а за границей.

В качестве курорта для отдыха актриса выбрала Египет. В эту солнечную страну Сумская отправилась вместе со своим мужем Виталием Борисюком и младшей дочкой Аней.

Ольга Сумская с мужем и дочкой / instagram.com/olgasumska
На курорте Шарм-эль-Шейх Ольга встретила и свой день рождения. 22 августа ей исполнилось 54 года. В своем Инстаграм звезда также успела опубликовать несколько фото с семейного отдыха.

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Само собой, не обошлось и без снимков в купальнике. Одним из самых пикантных оказалось фото, на котором Сумская позирует в желтом раздельном купальнике и парео такого же цвета.

Подписчики Ольги были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Невероятная», «Роскошная фигура», «Идеальные формы».

Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska
Напомним, 

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