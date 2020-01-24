Лучшие иллюзионисты современности возвращаются в Киев

Фантастическая «семерка» представит новое шоу со 2 по 5 апреля во Дворце «Украина»

Волшебная элита Иллюзионистов вернется в Киев уже в этом апреле. Именно здесь они опять представят увлекательное шоу, наполненное искусными трюками, которые балансируют между жизнью и смертью. От сценических иллюзий и левитации, к чтению мыслей и таинственному освобождению от опасных водяных ловушек. Их перфоманс выходит далеко за пределы человеческого восприятия и приглашает зрителей в мир, где невозможно отличить реальность от иллюзии.

В своих подвигах The Illusionists интерпретируют таких легендарных мастеров магии, как Гарри Гудини. А сочетания инновационных технологий и поразительных визуальных эффектов переносят классику магических традиций в новую эпоху.

Посмотреть на их фокусы и трюки собираются полные залы в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Это магическое действо уже ошеломило сотни тысяч зрителей, среди которых не устояли и Барак Обама и принц Монако. Теперь же наступило время Киева.

МАСТЕР МАГИИ (THE MASTER MAGICIAN) — Луис Де Матос (Luis de Matos)

Самый известный иллюзионист Португалии, уважаемый не только публикой, но и профессиональным сообществом. London's Magic Circle отметил его наградой в номинации Дэвида Деванта. Голливудская Академия Магических Искусств назвала его «Магом года», а в Италии он получил награду «Золотая Гролла» за вклад в искусство магии.

В рамках украинского шоу Мастер Магии продемонстрирует свои лучшие трюки и навсегда изменит представление зрителей о том, что реально, а что — выдумка.

МАСТЕР ПОБЕГА (THE ESCAPOLOGIST) – Эндрю Бассо (Andrew Basso)

«Преемник Гудини», «лучший эскейполог нашего времени» и «рок-звезда магии» — так называют Эндрю Бассо сотни тысяч свидетелей его смертельно опасных побегов и фантастических освобождений — будь то в Оперном театре Сиднея, или Лондонском Хаммерсмит Апполо, или же Арене де Верона. Во время шоу Эндрю заставляет зрителей поверить в невозможное: он останавливает работу своего сердца, выполняет смертельные трюки и демонстрирует магические навыки, которые совершенствовал больше 18 лет.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ (THE UNFORGETTABLE) — Энцо Вейн (Enzo Weyne)

Его иллюзии — не просто интересное развлечение для глаз, это настоящая магия, которая гипнотизирует зрителей с первого же акта. Энцо Вейн успел дважды поразить публику на шоу «Франция ищет таланты». Что не удивительно, ведь именно он впервые в истории телевидения продемонстрировал загадочное появление геликоптера на сцене талант-шоу. Так что забудьте все, что вы знали о трюках, ведь магия Незабываемого Энцо Вейна вне шаблонных иллюзий.

МАНИПУЛЯТОР (THE MANIPULATOR) ― Ан Ха Лим (An Ha Lim)

Его искусные трюки с картами или же монетами похожи на настоящую сценическую поэзию, которая мгновенно взламывает сердца зрителей шоу. Один из наилучших манипуляторов мира, Ан Ха Лим получил множество международных наград, включая первую премию на Всемирном Магическом Семинаре в Азии и съезде Итальянского Клуба Манипуляторов.

ВОИН (THE WARRIOR) — Аарон Кроу (Aaron Crow)

Настоящий художник современной иллюзии, который своими шоу вдребезги разрушает все постоянные представления о возможностях человека и расширяет пределы человеческого восприятия. Появление Аарона Кроу на шоу «Америка ищет таланты» получила миллионы просмотров на YouTube. А его впечатляющая коллекция международных наград включает, между прочим, Brand Personality Award, которую ранее получали Стив Джобс и Нельсон Мандела.

ФАЛЬСИФИКАТОР (THE DECEPTIONIST) ― Джеймс Мор (James More)

Впервые о Джеймсе заговорили после участия в шоу «Англия ищет таланты» в 2013 году, когда его выступление увидели 80 миллионов зрителей. После начала сотрудничества с проектом The Illusionists Джейс Мор стал первым английским магом, который выступил на престижном нью-йоркском Бродвее.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ (THE INVENTOR) — Кевин Джеймс (Kevin James)

Его выступления поразили принца Монако и принца Бахрейна, султана Дубаи и президента Обаму в Белом Доме. Кевин Джеймс — не только профессиональный артист, но и один из по праву почетных изобретателей в мире магии и иллюзии. Многие его трюки были показаны в рамках шоу других известных магов — таких как Дэвид Копперфилд, Марк Вилсон, Пенн и Теллер и Дуг Геннинг. Теперь наступило время для знакомства с киевскими зрителями.

Шоу the Illusionists будет представлено киевской публике со 2 по 5 апреля на сцене Национального дворца искусств «Украина»