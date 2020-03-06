Нежно и вкусно: ризотто с куриным филе (рецепт)
Ризотто прекрасно сочетается с куриным мясом, на выходе получается ароматное и яркое блюдо!
- Куриное филе 4 шт.,
- Соль и черный молотый перец по вкусу,
- Цедра и сок 1 лимона,
- Масло оливковое 5 ст. л.,
- Чеснок 1 зуб.,
- Масло сливочное 3 ст. л.,
- Лук репчатый 1 шт.,
- Рис 280 г.,
- Белое сухое вино 150 г.,
- Куриный бульон 1 л.,
- Сыр пармезан по вкусу.
Способ приготовления:
1. Куриное филе солим и перчим, смешиваем в другой емкости лимонную цедру, сок, оливковое масло (4 ст. ложки) и чеснок, поливаем куриное филе получившейся смесью и оставляем в холодильнике под крышкой на 4-5 часов.
3. Разогреваем сливочное масло с оставшимся оливковым маслом, добавляем лук и жарим до золотистого цвета, добавляем рис, держим на огне 2-3 минуты.
4. Добавляем к рису и луку бульон и вино, варим до испарения всей жидкости, солим и перчим.
5. Добавляем к рису измельченный пармезан, перемешиваем, подаем на стол с дольками куриного филе. Приятного аппетита!
Напомним,