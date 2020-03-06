Нежно и вкусно: ризотто с куриным филе (рецепт)

Нежно и вкусно: ризотто с куриным филе (рецепт)

Ризотто прекрасно сочетается с куриным мясом, на выходе получается ароматное и яркое блюдо!

Куриное филе 4 шт.,

Соль и черный молотый перец по вкусу,

Цедра и сок 1 лимона,

Масло оливковое 5 ст. л.,

Чеснок 1 зуб.,

Масло сливочное 3 ст. л.,

Лук репчатый 1 шт.,

Рис 280 г.,

Белое сухое вино 150 г.,

Куриный бульон 1 л.,

Сыр пармезан по вкусу.

Способ приготовления:

1. Куриное филе солим и перчим, смешиваем в другой емкости лимонную цедру, сок, оливковое масло (4 ст. ложки) и чеснок, поливаем куриное филе получившейся смесью и оставляем в холодильнике под крышкой на 4-5 часов.

2. Разогреваем гриль и выкладываем куриное филе на решетку, жарим по 10 минут с каждой стороны, затем еще 5 минут на мини-огне.

3. Разогреваем сливочное масло с оставшимся оливковым маслом, добавляем лук и жарим до золотистого цвета, добавляем рис, держим на огне 2-3 минуты.

4. Добавляем к рису и луку бульон и вино, варим до испарения всей жидкости, солим и перчим.

5. Добавляем к рису измельченный пармезан, перемешиваем, подаем на стол с дольками куриного филе. Приятного аппетита!

Напомним,