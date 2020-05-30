МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

30 мая 2020 19:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
пресс-служба канала СТБ

30 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 14 выпуск второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы».

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В новом выпуске «МастерШеф. Профессионалы-2» узнаем, кто покинет проект по результатам битвы черных, и участников останется десять. В первом конкурсе они разделяться на пары и будут готовить для тех, кто контролирует баланс в этом мире – Дарт Вейдер, Терминатор, Джокер, Граф Дракула и Дейнерис Таргариен.

Естественно, в студию герои лично не придут, но кулинарам нужно залезть к ним в голову и понять, что может заказать на обед культовый персонаж. На приготовление будет 1,5 часа. Удивлять будут не только блюда, но и презентации. Такого еще не было. Сами участники перевоплотятся в героев, для которых готовили!

14 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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