МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
30 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 14 выпуск второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы».
Естественно, в студию герои лично не придут, но кулинарам нужно залезть к ним в голову и понять, что может заказать на обед культовый персонаж. На приготовление будет 1,5 часа. Удивлять будут не только блюда, но и презентации. Такого еще не было. Сами участники перевоплотятся в героев, для которых готовили!
14 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.