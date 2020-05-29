МастерШеф. Профессионалы-2: участники накормят Дарта Вейдера, Дейнерис, Терминатора и Джокера

В эту субботу, 30 мая, в 19:00 на телеканале СТБ состоится четырнадцатый выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-2.

Десятка сильнейших второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» продолжает борьбу. В первом конкурсе участники разделятся на пары и будут готовить для тех, кто контролирует баланс в этом мире – Дарт Вейдер, Терминатор, Джокер, Граф Дракула и Дейнерис Таргариен.

Наших гостей интересуют необычные материи: путешествие в прошлое, чтобы избежать восстания машин в будущем, господство в Галактике темных сил, кто-то из них путешествует в ящике и предпочитает кровь. Непростые люди. А может, и не люди. И участникам нужно приготовить идеальный обед для своего персонажа. Важны детали и стилистика соответствующая миру, в котором он живет,

– комментирует Эктор конкурс.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020) / пресс-служба канала СТБ

Естественно в студию герои лично не придут, но кулинарам нужно залезть к ним в голову и понять, что может заказать культовый персонаж. На приготовление будет 1,5 часа.

Удивлять будут не только блюда, но и презентации. Такого еще не было. Сами участники перевоплотятся в героев, для которых готовили! Смотрите уже завтра 30 мая в 19:00 на СТБ.

Напомним,