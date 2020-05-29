МастерШеф. Профессионалы-2: участники накормят Дарта Вейдера, Дейнерис, Терминатора и Джокера
В эту субботу, 30 мая, в 19:00 на телеканале СТБ состоится четырнадцатый выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-2.
Наших гостей интересуют необычные материи: путешествие в прошлое, чтобы избежать восстания машин в будущем, господство в Галактике темных сил, кто-то из них путешествует в ящике и предпочитает кровь. Непростые люди. А может, и не люди. И участникам нужно приготовить идеальный обед для своего персонажа. Важны детали и стилистика соответствующая миру, в котором он живет,– комментирует Эктор конкурс.
Удивлять будут не только блюда, но и презентации. Такого еще не было. Сами участники перевоплотятся в героев, для которых готовили! Смотрите уже завтра 30 мая в 19:00 на СТБ.
Напомним,