МастерШеф. Профессионалы-2: участники накормят Дарта Вейдера, Дейнерис, Терминатора и Джокера

29 мая 2020 21:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: участники накормят Дарта Вейдера, Дейнерис, Терминатора и Джокера
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
пресс-служба канала СТБ

В эту субботу, 30 мая, в 19:00 на телеканале СТБ состоится четырнадцатый выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-2.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: как изменилась жизнь участниц после проекта
Десятка сильнейших второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» продолжает борьбу.  В первом конкурсе участники разделятся на пары и будут готовить для тех, кто контролирует баланс в этом мире – Дарт Вейдер, Терминатор, Джокер, Граф Дракула и Дейнерис Таргариен.

Наших гостей интересуют необычные материи: путешествие в прошлое, чтобы избежать восстания машин в будущем, господство в Галактике темных сил, кто-то из них путешествует в ящике и предпочитает кровь. Непростые люди. А может, и не люди. И участникам нужно приготовить идеальный обед для своего персонажа. Важны детали и стилистика соответствующая миру, в котором он живет,
– комментирует Эктор конкурс.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020) / пресс-служба канала СТБ

Читайте такжеЕсть определенные ловушки: Слава Каминская рассказала про своего нового бойфренда
Естественно в студию герои лично не придут, но кулинарам нужно залезть к ним в голову и понять, что может заказать культовый персонаж. На приготовление будет 1,5 часа.

Удивлять будут не только блюда, но и презентации. Такого еще не было. Сами участники перевоплотятся в героев, для которых готовили! Смотрите уже завтра 30 мая в 19:00 на СТБ.

Напомним,

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

Материалы по теме

Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Анонсы на ТВ

Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Невероятная правда о звездах: как сложились жизни актеров сериала Беверли-Хиллз, 90210?
Анонсы на ТВ

Невероятная правда о звездах: как сложились жизни актеров сериала Беверли-Хиллз, 90210?
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Телешоу

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Как быстро соблазнить мужчину: эффективные советы для девушек
Психология

Как быстро соблазнить мужчину: эффективные советы для девушек

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK